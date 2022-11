Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata venerdì 4 novembre hanno lasciato senza parole molti spettatori. Dopo quasi cinque anni, infatti, Ida Platano ha lasciato la trasmissione insieme ad Alessandro Vicinanza: i due hanno deciso di viversi nella quotidianità, anche se un po' spronati da Tina Cipollari a farlo. Un parere che stanno condividendo tanti fan sui social network, è che questo amore non durerà e che presto la dama e il cavaliere torneranno in studio.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Ida Platano non è più una protagonista di U&D: è questa la clamorosa anticipazione che sta circolando da circa 24 ore sul web, ovvero da quando si è conclusa la registrazione del 4 novembre.

La dama ha scelto di unirsi sentimentalmente ad Alessandro dopo mesi di tira e molla, anche se pare abbia fatto fatica a dire a parole di essersi innamorata.

La coppia, inoltre, sarebbe stata quasi "costretta" ad abbandonare il programma: è stata Tina Cipollari a insistere parecchio affinché i due lasciassero lo show, soprattutto nel rispetto del regolamento che vuole che chiunque trovi l'amore agli Elios lo viva nel privato.

La parrucchiera e l'imprenditore, dunque, non hanno avuto la scelta classica, ovvero quella con la cascata di petali rossi e il ballo romantico al centro perché pare non fosse nei loro piani dire addio al format di Maria De Filippi proprio durante le riprese di venerdì scorso.

I commenti del pubblico di U&D

Da quando si è saputo che Ida ha lasciato U&D in coppia con Alessandro, sui social network sono apparsi migliaia di commenti, soprattutto quelli di chi non crede che questo amore abbia un futuro.

Sia su Twitter che su Instagram, infatti, in moltissimi concordano nel sostenere che Platano non riuscirà a stare lontana dagli studi Elios per più di un mese, anche perché è da circa un anno che ha sostituito Gemma Galgani al centro delle dinamiche più interessanti del Trono Over.

"Dureranno come un gatto in tangenziale", "Lei torna tra una settimana", "Ida rientrerà nel cast facendo la vittima", "Durano da Natale e Santo Stefano", "Lei ama le telecamere, quindi tornerà", "Tra un mesetto li rivediamo", questi sono i pareri di chi è certo che la parrucchiera non starà via per troppo tempo.

Tra gli spettatori del dating-show, però, c'è anche chi si sta godendo il momento ed esulta per l'addio di uno dei personaggi più discussi e criticati degli ultimi anni, Ida appunto.

L'impassibilità di Riccardo a U&D

Se la storia d'amore tra Ida e Alessandro durerà o meno, è presto per dirlo: i due hanno lasciato U&D solamente 24 ore fa e devono avere il tempo di frequentarsi lontano dalle telecamere per capire se possono andare d'accordo oppure no.

Sabato 5 novembre è prevista una nuova registrazione del dating-show, la prima senza Platano e Vicinanza dopo un lunghissimo periodo in cui i due hanno monopolizzato intere puntate con il loro tira e molla.

Le anticipazioni che trapeleranno tra qualche ora, dunque, riguarderanno i veterani che sono ancora nel cast: Riccardo, ad esempio, ha ripreso la conoscenza con Gloria e ha preferito non fare commenti di nessun tipo sul fidanzamento della ex Ida.

Gemma Galgani, invece, è ancora single e alla ricerca della persona giusta.

Per due personaggi che hanno abbandonato il parterre, ce ne è un altro che è riapparso agli Elios dopo qualche mese: si tratta di Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano che nelle ultime edizioni di Uomini e donne è finito spesso al centro delle critiche per come ha trattato le dame che si sono innamorate di lui dopo un pressante corteggiamento, le stesse che poi ha mollato per nuove "avventure".