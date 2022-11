Ida Platano rompe il silenzio sul suo ex Riccardo Guarnieri. In una recente intervista rilasciata al magazine di U&D, la protagonista del trono over, è tornata a parlare della fine di questa storia d'amore che ha tenuto banco per svariati mesi all'interno delle dinamiche del talk show condotto da Maria De Filippi.

La dama siciliana non ha nascosto la sua sofferenza per questo amore, sul quale aveva creduto moltissimo, tanto che per un lungo periodo di tempo, lei e Riccardo si sono vissuti insieme anche fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Ida Platano rompe il silenzio sull'ex Riccardo Guarnieri: 'Ho sofferto tantissimo per lui'

In una nuova intervista concessa al magazine della trasmissione di Canale 5, Ida ha svelato che quella con Riccardo è stata una delle storie che l'ha fatta maggiormente soffrire nel corso della sua vita.

"Ho sofferto tantissimi per amore. Per chi? Per Riccardo", ha ammesso la dama siciliana senza alcun tipo di esitazione, confermando di fatto che quella è stata una delle storie più importanti della sua vita.

"Il più grande dolore che ho provato è stato essere lasciata senza spiegazioni, secondo me senza neanche motivazioni", ha sentenziato Ida ripercorrendo le tappe dolorose della fine di questo amore nato nello studio di Uomini e donne.

La confessione di Ida Platano sull'addio con Riccardo Guarnieri a U&D

Ida ha proseguito ammettendo che non è stato facile risollevarsi e riprendersi dopo questa batosta sentimentale.

"E' stato un processo lungo. Mi sono sottoposta ad una psicoterapia, i miei amici e le persone che mi vogliono bene mi sono stati accanto", ha svelato la dama siciliana aggiungendo che un vero e proprio toccasana per la ripresa dopo l'addio con Riccardo Guarnieri, è stato anche suo figlio.

Insomma, Ida non ha voluto nascondere la sua sofferenza circa la relazione ormai naufragata con Riccardo e, a distanza di tempo dalla fine di questo amore, la dama siciliana è riuscita a trovare la forza per andare avanti e voltare pagina.

Dopo Riccardo, Ida volta pagina e va via con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Proprio nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne, c'è stato il colpo di scena inaspettato: Ida ha deciso di concedersi una nuova possibilità al fianco del suo ex Alessandro Vicinanza e insieme hanno abbandonato la trasmissione, pronti a viversi questa favola d'amore lontani dai riflettori mediatici.

Una decisione forte quella di Ida che, a questo punto, uscirà di scena dal parterre del trono over ma i fan temono già che, entro le puntate di questa stagione, tornerà in studio per raccontare la fine della sua storia con Alessandro.