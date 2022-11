Lunedì 7 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 15^ puntata del GFVip 7. Al momento delle nomination palesi, Pamela Prati ha perso le staffe con Alfonso Signorini. Nel dettaglio, la showgirl ha sostenuto di non avere ricevuto attenzioni durante la diretta tanto da insinuare di non essere neanche stata salutata. Il conduttore ha spiegato che non può sempre salutare tutti i concorrenti altrimenti andrebbe via troppo tempo.

La critica della showgirl

Gli immuni della 15^ puntata sono stati: Nikita (grazie al televoto della serata), Luca Salatino, Charlie, Antonino, Wilma e Patizia.

Escludendo i "vipponi" entrati lo scorso giovedì, gli altri concorrenti hanno dovuto effettuare le nomination palesi.

Attilio primo a votare ha fatto il nome di Pamela. Infastidita la showgirl ha sbottato: "Voglio andare a casa, votatemi". A quel punto Alfonso Signorini ha fatto notare che ogni settimana Prati si appella ai suoi fan per essere eliminata dal gioco. Stizzita l'ex primadonna del Bagaglino ha perso le staffe con il conduttore: "Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera". Il conduttore ha prontamente replicato: "Non è che posso salutare tutti".

Prati vs Donnamaria

Il giro di nomination è proseguito con la stessa Pamela Prati che ha nominato Edoardo Donnamaria: la concorrente ha rivelato che poco prima il coinquilino le aveva chiesto se ci sarebbe rimasta male se l'avesse nominata.

Arrivato il turno di Donnamaria il botta e risposta con la showgirl è proseguito. Edoardo ha fatto il nome di Pamela e le ha chiesto di non prendersela. La replica di Prati però non si è fatta attendere: "Me la prendo come voglio". La diretta interessata ha anche sostenuto che non rivolgerà più parola al coinquilino.

Rivolgendosi a Signorini, la showgirl ha rimarcato la sua delusione nei confronti del Reality Show: "Mai una gentilezza nei miei confronti".

Dallo studio è intervenuto Marco Bellavia che ha invitato Prati a proseguire il suo percorso senza lasciarsi toccare dai giudizi altrui.

Il commento di alcuni telespettatori sullo sfogo di Pamela Prati

Sui social, i telespettatori hanno commentato lo sfogo di Pamela Prati.

Un utente ha ripreso le parole della concorrente: "Che due paillettes, anche meno".

Un altro telespettatore ha sostenuto che Pamela si sia avvicinata a Marco Bellavia solo per ottenere visibilità: "Ora che il caso si è sgonfiato non se lo fila di striscio. Era attratta solo al momento". Un altro internauta si è domandato Pamela chi crede di essere.

Tra i vari utenti, c'è chi ha affermato che Patrizia e Wilma siano troppo "severe" con Pamela. Infine, c'è chi si è augurato che Prati venga eliminata nella 16^ puntata visto che si trova al televoto con Giaele e Attilio.