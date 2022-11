Non è durata neppure qualche settimana la frequentazione tra due allievi della ventiduesima edizione di Amici. La produzione del talent-show, infatti, il 4 novembre ha informato i telespettatori che tra Wax e Claudia è già tutto finito. Il cantante ha cercato un confronto con la ragazza dopo qualche giorno di gelo e, un po' a sorpresa, ha scoperto che anche lei non intendeva andare avanti in coppia. I fan hanno ironizzato sulla brevissima durata di questo "amore", uno dei tanti che sono nati all'interno della casa quest'anno.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Una delle coppie che si sono formate nella scuola di Amici da settembre ad oggi, è già scoppiata.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa su Canale 5 venerdì 4 novembre, al pubblico è stato mostrato il breve ma decisivo faccia a faccia che Wax e Claudia hanno avuto in casetta nei giorni scorsi.

Ad una settimana di distanza dalla messa in onda del loro primo bacio, il cantante e la danzatrice si sono detti addio di comune accordo e senza rancori.

Il confronto è stato voluto dal ragazzo dopo circa quattro giorni di freddezza: il talento del team Arisa ha notato che la ballerina non lo cercava, e neppure lui lo faceva come all'inizio della loro frequentazione.

"Si è creato un disagio perché sono cambiate delle cose. Magari non ti piace che do poco affetto, e volevo parlartene", ha esordito il giovane nel discorso col quale ha interrotto la relazione con la compagna di classe.

I pareri del pubblico di Amici

Claudia non c'è rimasta male per le cose che Wax stava dicendo sul loro giovane rapporto, anzi l'ha assecondato aggiungendo: "Sono d'accordo, dico se non ha voglia per quattro giorni.

Sono tanti".

"Tu vuoi chiuderla? Basta che me lo dici", ha ribattuto il cantautore di fronte alla compagna per nulla agitata o dispiaciuta per come si era evoluta la loro situazione sentimentale.

"Se non ci parliamo, non abbiamo niente. Come se non esistessimo l'uno per l'altro", ha sentenziato Claudia.

La ballerina di Amici 22 ha proseguito dicendosi convinta del fatto che la relazione fosse già chiusa visto il comportamento freddo che sia lei che Wax hanno avuto nei giorni precedenti.

Il talento che fa parte della squadra capitanata da Arisa non ha potuto far altro che acconsentire alla volontà della ragazza, mettendo un punto definitivo ad un "amore" che non ha avuto neppure il tempo di sbocciare.

Le frecciatine degli spettatori di Amici

Chi ha seguito il daytime di Amici del 4 novembre, non ha potuto non commentare l'addio tra Wax e Claudia, due dei tanti allievi di quest'anno che si erano avvicinati sentimentalmente in casetta.

"Io lo sapevo che non sarebbero durati", ha scritto una spettatrice su Twitter in merito alla rottura flash tra il cantante e la ballerina della scuola.

Un'altra fan ha ironizzato scrivendo sui social: "Non sono stati insieme neanche tre giorni e già si lasciano, che Cinema".

Un altro messaggio che ha raccolto parecchi consensi tra gli spettatori del talent-show condotto da Maria De Filippi, è quello che recita: "Wax e Claudia si sono lasciati, ma la vera domanda è quando si sono messi insieme?".

Insomma, la maggior parte del pubblico del format Mediaset ha accolto col sorriso la separazione tra il cantautore e la giovane danzatrice che in passato è stata legata a Samuele Barbetta, anche lui alunno di un'edizione di Amici.

Resistono per il momento, le altre coppie che si sono formate in casetta: Niveo e Rita, Mattia e Maddalena, Megan e Gianmarco.

Questi ultimi, però, pare abbiano dei problemi perché la ragazza si è lamentata di un diverso atteggiamento che il compagno avrebbe quando è con lei e quando è con il gruppo.