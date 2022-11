Le anticipazioni delle nuove puntate di U&D rivelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena legato alla dama Ida Platano.

Da diversi mesi costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show Mediaset, Ida ha maturato una decisione finale importante in merito alla sua relazione con il cavaliere Alessandro.

I due si stavano frequentando da un po' di tempo e, nel corso delle riprese di questa settimana, hanno scelto di viversi insieme fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Ida Platano annuncia la sua scelta finale: anticipazioni U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda tra novembre e dicembre su Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento della resa dei conti finale.

La dama siciliana più volte è stata bersagliata dal pubblico social per la sua indecisione dal punto di vista sentimentale: divisa tra l'ex storico Riccardo e i vari nuovi pretendenti conosciuti in questi anni, Ida ha sempre avuto delle storie poco interessanti che non l'hanno mai portata a lasciare la trasmissione.

Questa volta, però, a spezzarle il cuore ci ha pensato il cavaliere Alessandro, col quale in passato aveva già avuto un flirt.

Ida e Alessandro lasciano il programma: anticipazioni U&D

I due sono tornati a frequentarsi fuori dallo studio di U&D e, nel corso della registrazione che si è svolta il 4 novembre, Ida ha annunciato la sua decisione finale: lasciare il programma assieme ad Alessandro.

La dama siciliana, pur non avendo confessato apertamente di essersi innamorata del cavaliere, lo ha fatto capire in tutti i modi e alla fine ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza come dama del trono over, per viversi questa storia d'amore assieme ad Alessandro.

Le critiche in studio, però, non sono mancate: particolarmente severo il giudizio di Roberta che, senza troppe esitazioni, ha ammesso che secondo lei, Ida e Alessandro non sarebbero innamorati per davvero, così come vorrebbero far credere al pubblico.

Riccardo Guarnieri in silenzio alla scelta di Ida: anticipazioni U&D

E la reazione di Riccardo Guarnieri?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che l'ex fidanzato di Ida non ha parlato.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina ufficiale Instagram, nel corso della registrazione di questo 4 novembre, Riccardo ha preferito restare in silenzio di fronte alla scelta finale della sua ex Ida Platano, che ha così coronato il suo sogno d'amore con Alessandro.

Intanto, però, anche Guarnieri sembra essere pronto a voltare pagina: il cavaliere, infatti, è stato protagonista di una nuova esterna con la dama Gloria.