Anche se non sono più una coppia da anni, Ida e Riccardo continuano a stare al centro delle dinamiche principali di Uomini & Donne. Chi guarda e commenta il dating show non può non far riferimento ai battibecchi che i due ex hanno quotidianamente in studio, anche quando Platano ha iniziato a frequentare Alessandro. Jean Pierre, ex cavaliere del Trono Over, ha stroncato la parrucchiera e Guarnieri dicendo che proporrebbero sempre la solita solfa senza mai arrivare al dunque. Velate frecciatine anche a Gemma Galgani, con la quale ha avuto una breve conoscenza.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La dama ha lasciato U&D in coppia con Alessandro (Ida è anche volata da Alessandro a Salerno per un weekend romantico), ma per molti spettatori resterà sempre legata al suo più famoso ex. Intervistato da Fralof su quello che è accaduto di recente negli studi Elios, il cavaliere Jean Pierre ha commentato duramente la centralità che quelli che i fan hanno ribattezzato "idardi" hanno nel programma, nonostante si siano lasciati da tantissimo tempo.

Quando gli è stato chiesto di esprimere un parere su i due protagonisti del Trono Over, l'ex cavaliere ha detto: "C’è qualcuno che la sa lunga, come Riccardo e Ida. A molti interessa più stare lì che trovare qualcuno.

Adesso è sempre la stessa solfa".

"Questo teatrino fa ridere i polli", ha aggiunto la vecchia conoscenza di Gemma.

Il parere sulla protagonista di U&D

Jean Pierre ha parlato tanto anche di Gemma, la dama che ha frequentato per un periodo quando faceva parte del cast di U&D.

Anche se ha un bel ricordo della conoscenza con la 72enne, l'ex cavaliere si è detto stanco della sua partecipazione più che decennale al dating show di Maria De Filippi: "Gemma la sa lunga.

È arrivata al punto di offendere l’intelligenza della gente".

Secondo l'uomo, Galgani sarebbe più concentrata sul suo personaggio che sulla ricerca del vero amore, anche per questo motivo siederebbe nel parterre del Trono Over da 13 anni.

"Dopo 13 anni ma chi ci crede più? Lei è lì per le telecamere", ha aggiunto Jean Pierre.

L'ex volto del format di Maria De Filippi, però, ha anche sottolineato che da un po' di tempo Gemma avrebbe perso lo scettro di "regina" della versione senior: "Adesso vedo che la stanno allontanando. Non è più la prima donna".

Il dietrofront di Armando sulla coppia di U&D

Nel mirino di Jean Pierre ci sono finiti tre veterani del cast di U&D: la ex fiamma Gemma, Riccardo e Ida.

Quest'ultima, però, ha smentito chi pensava che fosse ancora innamorata di Riccardo legandosi ufficialmente ad Alessandro. Lo scorso mercoledì è andata in onda l'ultima puntata alla quale Platano e Vicinanza hanno partecipato, quella in cui si sono scelti tra baci e balli romantici.

Da quando il loro amore è stato ufficializzato anche in tv, la dama e il cavaliere possono mostrarsi anche sui social network.

In questi giorni, ad esempio, hanno documentato su Instagram il weekend che si sono concessi a Salerno.

Domenica 27 novembre la coppia ha cenato con Armando Incarnato; i tre si sono ritrovati in un noto ristorante della città e sono apparsi in sintonia. Armando ha approvato l'amore tra Ida e Alessandro, informando i follower di aver cambiato idea sull'ex cavaliere: "Io non ci credevo, ma devo ammettere che questi ragazzi sono bellissimi".

Ida, dunque, ha avuto anche la "benedizione" di uno dei suoi più cari amici, e ora è pronta a dimostrare agli scettici che il sentimento che prova per l'imprenditore salernitano è reale e la loro storia durerà.