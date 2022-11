A quasi una settimana dalla messa in onda della puntata di U&D in cui si sono scelti, Ida e Alessandro stanno iniziando a condividere con i fan la loro storia d'amore. Nonostante lo scetticismo di alcuni spettatori, la dama e il cavaliere sono unitissimi e questo weekend lo stanno trascorrendo insieme a Salerno: è stata Platano a raggiungere il fidanzato in Campania dopo qualche giorno di distanza a causa del lavoro in città diverse. Sorrisi, dediche e baci nei contenuti social che la neo coppia sta pubblicando in queste ore.

Aggiornamenti sulla coppia nata a U&D

In risposta a chi li critica e dubita sulla durata del loro amore, Ida e Alessandro si stanno esponendo tanto sui social network: da quando hanno lasciato il Trono Over di U&D da fidanzati, Platano e Vicinanza non fanno altro che dare "sfoggio" della loro felicità su Instagram.

Le foto e i video che hanno pubblicato nelle ultime 24 ore, dimostrano che la dama e il cavaliere sono affiatatissimi e appena possono trascorrono qualche giorno insieme soli soletti.

La sera del 26 novembre, ad esempio, la parrucchiera ha informato i suoi follower di essere in aereo pronta per raggiungere la sua dolce metà: la mattina successiva, infatti, la coppia si è mostrata al risveglio mentre beveva un caffè in casa.

Scommesse sul futuro fuori dagli studi di U&D

Visto che Alessandro l'ha raggiunta più volte a Brescia quando ancora partecipavano a U&D, questa volta è stata Ida a lasciare la sua città per recarsi a Salerno per il weekend. Dando un'occhiata alle foto e ai video che i due stanno postando in questi giorni, si intuisce che il sentimento nato in tv sta crescendo lontano dai riflettori e sono loro stessi a confermarlo con parole e gesti.

Platano e Vicinanza, dunque, non stanno ascoltando le critiche di chi è certo che tra loro non funzionerà: da quando sono trapelate le anticipazioni sul loro addio al dating-show in coppia, molti spettatori si sono esposti per dirsi scettici sulla durata di questo amore.

"Durerà da Natale a Santo Stefano", questo è uno dei commenti più gettonati tra i fan del programma che non credono che la parrucchiera starà troppo tempo lontano dagli studi Elios, gli stessi che ha frequentato per oltre 5 anni e che in passato ha lasciato solo per pochi mesi dopo essersi fidanzata con Riccardo Guarnieri.

Attesa per l'ospitata a U&D

Abitando uno in Campania e l'altra in Lombardia, Ida e Alessandro approfittano di ogni weekend disponibile per vedersi: la scorsa settimana, però, i due si sono incontrati quasi a metà strada perché martedì pomeriggio hanno partecipato ad una nuova puntata di U&D.

Le anticipazioni del 22 novembre, infatti, fanno sapere che la coppia è stata ospite della registrazione e ha aggiornato fan e curiosi su come vanno le cose. Particolare attenzione da parte dei presenti sulla reazione che ha avuto Riccardo nel ritrovarsi l'ex fidanzata di nuovo davanti: dopo aver discusso animatamente con il compagno di Platano per un sms inviato dopo l'addio di lei al programma, Guarnieri si è messo a piangere e ha raggiunto il backstage approfittando di un ballo.

Un parere piuttosto condiviso in studio, è che il cavaliere sarebbe ancora innamorato di Ida e per questo non riesce ad iniziare nessuna frequentazione seria con un'altra dama del parterre.

L'uscita di scena della "regina" del Trono Over, ha spostato tutta l'attenzione sul suo ex, che nelle ultime due settimane è stato il protagonista assoluto delle riprese prima raccontando di aver passato la notte con Gloria e poi cercando un riavvicinamento a Roberta che gli opinionisti hanno immediatamente stroncato.