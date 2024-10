Lunedì 7 ottobre si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le indiscrezioni trapelate in rete attraverso l’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Mario Cusitore ha continuato la conoscenza con Margherita, presentandole anche sua madre. Nel frattempo, Morena è rimasta delusa per quanto accaduto nelle precedenti riprese. Gabriele, invece, ha concluso la frequentazione con Sabrina. Spazio anche alle vicende sentimentali di Aurora e Barbara, che hanno incontrato nuovi cavalieri arrivati in studio per conoscerle.

Mario Cusitore continua con Margherita e chiude con Morena

Mario Cusitore ha raccontato come sta proseguendo la sua frequentazione con Margherita: tra i due protagonisti del parterre over le cose sembrano andare per il verso giusto. Mario ha rivelato di aver presentato la dama a sua madre e a qualche suo amico. Nel frattempo, Morena è rimasta delusa per quanto accaduto in precedenza con Cusitore e per i dettagli trapelati in studio del loro incontro amoroso. La conoscenza tra Morena e Mario si è quindi conclusa. Intanto, sono proseguite le nuove conoscenze degli altri single: Barbara e Aurora hanno incontrato nuovi cavalieri arrivati per conoscerle. De Santis ha deciso di continuare a frequentare il cavaliere, mentre Tropea ha preferito non proseguire con il nuovo arrivato.

Gabriele ha chiuso con Sabrina

Gemma Galgani sta proseguendo la conoscenza con un nuovo cavaliere, mentre Gabriele ha chiuso la frequentazione con Sabrina a causa di problemi di comunicazione. Sabrina aveva chiesto a Gabriele di non disturbarla, quindi lui non l’ha chiamata. Tuttavia, in studio, Sabrina si è lamentata per la mancanza di contatto, portando Gabriele a decidere di interrompere la conoscenza.

Armando Incarnato è stato presente in studio, mentre Mario Cusitore ha incontrato tre nuove ragazze arrivate per conoscerlo, ma ha preferito non continuare con nessuna di loro.

Un riepilogo delle precedenti puntate di Uomini e Donne: Alessia ha vinto la sfilata

Alessia ha trionfato nella prima sfilata delle dame del parterre, superando di pochi punti Gemma Galgani.

Nel frattempo, Tony di Temptation Island è stato ospite in studio per presentare le esibizioni delle signore. Anche Roberta Di Pauda e Alessandro Vicinanza sono tornati nel dating show per aggiornare il pubblico sul loro fidanzamento, mentre Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno condiviso dettagli sulle loro recenti nozze. Alessandro Rausa e Maria Teresa hanno raccontato le loro attività estive, e Maria De Filippi ha proposto loro di rimanere in studio come ospiti fissi per l’edizione 2024/25. Spazio anche alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, che ha conosciuto Valerio e sta proseguendo la sua conoscenza con lui.