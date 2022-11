La puntata di Uomini & Donne che è andata in onda oggi, venerdì 4 novembre, è stata quasi interamente dedicata alla conoscenza tra Ida e Alessandro. I due hanno discusso a lungo su delle confidenze che Vicinanza ha fatto a Platano, in separata sede, su Roberta, pensieri non proprio carini che la parrucchiera avrebbe voluto diventassero pubblici proprio per bocca del napoletano. Stanca dell'atteggiamento poco chiaro della dama, che lanciava il sasso e toglieva la mano, Maria De Filippi ha un po' alzato la voce, invitandola a dire a cosa si stava riferendo.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La settimana di U&D si è conclusa con la messa in onda di una puntata ricca di discussioni. Per oltre un'ora, infatti, i telespettatori hanno assistito a un infinito botta e risposta tra Ida e Alessandro su una questione che non è mai stata espressa chiaramente.

La dama si è lamentata del fatto che Vicinanza avrebbe "protetto" Roberta, non dicendo davanti a tutti alcune confidenze che quest'ultima gli avrebbe fatto durante la loro breve frequentazione, esternazioni che il cavaliere ha preferito tenere per sé, perché non le reputa importanti ai fini della sua attuale conoscenza.

Maria ha provato a spiegare al napoletano il motivo del risentimento di Platano, ma lui ha insistito nel non voler mettere in piazza pensieri che Di Padua ha confidato soltanto a lui lontano dalle telecamere.

Lacrime per il cavaliere di U&D

Dopo aver assistito in silenzio al vivace scambio di opinioni tra la dama e il cavaliere, Maria De Filippi ha sbottato e rivolendosi a Ida ha detto: "Oh, dì le cose che finisce lì".

La presentatrice di U&D è apparsa stremata dal comportamento della "regina" del Trono Over, che per oltre un'ora ha parlato di un argomento senza mai scendere nei particolari: né il pubblico né i presenti, infatti, hanno capito di cosa stessero discutendo Platano e Vicinanza.

La padrona di casa del dating show, però, si è mostrata dalla parte di Alessandro anche in un altro frangente.

Dopo aver chiesto alla parrucchiera se intendeva proseguire nella conoscenza con il napoletano, la conduttrice si è rivolta a lui per fargli notare che la donna di cui è innamorato stava tentennando nel risponderle.

"Io me ne vado", ha detto il cavaliere prima di alzarsi dalla sedia, salutare Maria e raggiungere il backstage con passo svelto.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Dopo aver dato due baci sulla guancia ad Alessandro, De Filippi ha ripreso parola e rivolgendosi a Ida ha detto: "Guarda che sta piangendo".

Soltanto a quel punto Platano si è alzata, ha indossato la mascherina e ha seguito il napoletano dietro le quinte.

La conduttrice di U&D è parsa parecchio indispettita dal modo di fare della bresciana, e l'ha fatto notare alzando la voce durante la discussione e suggerendole di raggiungere Vicinanza nel backstage per un chiarimento.

Oggi, venerdì 4 novembre, è prevista una nuova registrazione del dating show.

Durante la pausa dalle ultime riprese, Ida e Alessandro sono stati avvistati a Salerno in atteggiamenti affettuosi. Un parere che stanno condividendo molti telespettatori, tra cui l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, è che i due dovrebbero lasciare la trasmissione come coppia, esattamente come fanno tutti gli altri del parterre quando incontrano la persona giusta.