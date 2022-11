Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che ha visto Anna scegliere Quinto, dopo che Salvo ha capito di non avere più posto nella sua vita. I due usciranno di scena, ma anche per un'altra coppia potrebbe arrivare la parola fine. Stiamo parlando di Flora e Umberto. Stando infatti alle anticipazioni delle puntate dal 14 al 18 novembre, sappiamo che la giovane Ravasi prenderà una decisione sul rapporto con il commendatore. Adelaide e Marcello, invece, si avvicineranno sempre di più, consolidando il loro speciale rapporto.

Il Paradiso delle Signore, settimana 14-18 novembre 2022: Marcello alla conquista di Adelaide

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore 7, Marcello continuerà a stare molto vicino ad Adelaide. Le è riconoscente per tutto quello che ha fatto per lui, ma non solo. Nel cuore di Barbieri comincia a radicarsi un sentimento che va al di là della stima e dell'amicizia. Nel frattempo, Ezio si trasferisce a casa di Vittorio, facendo capire a Veronica che la situazione è più complicata del previsto.

Salvatore rientra dalla sua breve fuga da Londra. Anche se è stato bene con Agnese e Tina, non riesce a dimenticare Anna e quel doloroso addio che l'ha vista tra le braccia di Quinto. A stargli vicino, ora, è Elvira.

Il Paradiso delle Signore 7, puntate 14-18 novembre: Flora copia l'abito di Maria

Anche se non potrà credere a quanto scoperto, Matilde verrà a sapere che Flora ha copiato in tutto e per tutto l'abito di Maria, che tanto criticava. Intanto, Armando spronerà Vito a fare il primo passo con la giovane Puglisi, avendo capito le sue buone intenzioni.

Adelaide non smetterà di tramare contro Flora e così, al Circolo, la metterà di nuovo in guardia, promettendole che prima o poi avrà la sua vendetta. Nel frattempo, Ezio comunicherà a Vittorio di essersi licenziato dalla ditta Palmieri, stanco delle continue vessazioni di Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14-18 novembre: la decisione di Flora

Grazie al suo talento, Marco riceve un'importante offerta di lavoro che lo rende orgoglioso. Adelaide, al settimo cielo, si lascia andare anche con Marcello, facendo un passo avanti con lui. Che sia nell'aria una nuova storia d'amore?

Inoltre, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore vedremo Matilde in dubbio: rivelare o meno il fatto che Flora ha copiato l'abito di Maria? Sa benissimo che se raccontasse tutto, per la giovane Ravasi la carriera sarebbe finita. Flora è molto turbata dagli ultimi avvenimenti. Si sente in colpa nei confronti di Maria e non riesce a reggere più la pressione della contessa. E così, nei nuovi episodi, ecco che Flora prende una decisione in merito al suo rapporto con Umberto.