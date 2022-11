Roberta Di Padua rompe il silenzio su Ida e Alessandro dopo la scelta a Uomini e donne. La dama, che in passato è stata protagonista di accesissimi scontri in studio con Ida, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di questa nuova coppia.

Il giudizio di Roberta non è stato per niente tenero, tanto da sottolineare che secondo lei Ida avrebbe fatto un dispetto sia a lei, sia al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

La dama Roberta rompe il silenzio dopo la scelta di Ida e Alessandro a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo la fatidica scelta finale di Ida Platano a Uomini e donne, la dama Roberta ha rotto il silenzio rilasciando un'intervista al magazine della trasmissione di Canale 5.

Roberta ha sonoramente "bocciato" la scelta di Ida, dichiarando che sarebbe stato un momento poco emozionante, visto che i due non si sono neppure professati innamorati in studio.

"Penso che la loro scelta di andare via sia stata quasi obbligata", ha sentenziato Roberta aggiungendo che secondo lei questa era l'unica via d'uscita per Ida e Alessandro.

"Ida non poteva più prendere tempo e Alessandro si era dichiarato innamorato", ha proseguito Roberta.

'Un dispetto nei confronti di Riccardo', Roberta Di Padua smaschera Ida dopo l'addio a U&D

Ma non è finita qui, perché secondo Roberta, la sua "nemica" avrebbe accelerato i tempi della scelta anche per farle un dispetto.

"Per dimostrare che alla fine gli uomini scelgono lei", ha dichiarato Roberta facendo riferimento al fatto che in passato Alessandro si era professato interessato a lei.

"E' stato un dispetto anche nei confronti di Riccardo: tutti quei baci che si sono stati molto scenografici e di cattivo gusto", ha sbottato Roberta che ha così tirato in ballo anche l'ex fidanzato della dama siciliana.

Intanto, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne che presto arriveranno anche in tv su Canale 5, ci sarà spazio per il ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro.

Ida e Alessandro tornano in studio a Uomini e donne: anticipazioni nuove puntate

I due avranno modo di rimettere piede in trasmissione per raccontare al pubblico e agli opinionisti come sta procedendo la loro favola d'amore, a distanza di un po' di settimane dalla fatidica uscita di scena.

La presenza della coppia non passerà affatto inosservata, dato che Ida si lascerà andare anche ad un retroscena su quanto è successo nei giorni dopo la sua uscita di scena dalla trasmissione.

La dama siciliana, infatti, svelerà di essere stata ricontattata dall'ex Riccardo Guarnieri, il quale avrebbe mandato dei messaggi ad Ida, tali da scatenare anche dei momenti di tensione tra lei e Alessandro.