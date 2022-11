Circa una settimana fa Ida e Alessandro hanno lasciato insieme U&D. In questi giorni, però, sono circolati parecchi Gossip sulla neo coppia.

Sull'uomo, ad esempio, sono arrivate due segnalazioni che metterebbero in discussione il suo legame con Platano: la prima riguarda un presunto avvistamento a Salerno con una mora misteriosa, la seconda una canzone che anche Roberta ha pubblicato sui social network.

Aggiornamenti sul 'trio' di U&D

Cosa sta succedendo tra Ida e Alessandro lontano dagli studi di U&D? Questa è la domanda più gettonata tra i fan della trasmissione, soprattutto a fronte di alcune segnalazioni che stanno circolando sull'ex cavaliere del Trono Over.

Da quando si è fidanzato ufficialmente con Platano, il napoletano è finito al centro dei gossip per strani avvistamenti e per coincidenze piuttosto improbabili, tutte cose che fanno pensare ad alcuni che la relazione con la parrucchiera stia già attraversando un periodo di crisi. Anche se la cosa sembra piuttosto improbabile.

Alcuni giorni fa, per esempio, Deianira Marzano ha pubblicato la foto che dei passanti hanno fatto di nascosto a Vicinanza in compagnia di una ragazza mora che non era sicuramente la dama di Brescia.

L'imprenditore passeggiava per le strade di Salerno con una giovane sconosciuta al pubblico, una persona che poteva essere anche un'amica.

La coincidenza dopo l'addio a U&D

L'altra segnalazione che sta circolando su Alessandro negli ultimi giorni, è quella che coinvolge anche Roberta.

Come hanno notato molti fan di U&D, Vicinanza e Di Padua hanno pubblicato una Instagram Stories con la stessa canzone in sottofondo e, per di più, anche a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. I più romantici credono che questa non possa essere una coincidenza e che tra la dama e il cavaliere possa essere ricominciata una frequentazione dopo il brusco addio di qualche settimana fa.

In realtà, il napoletano si è fidanzato con Ida soltanto sei giorni fa, quindi è obiettivamente difficile pensare che tra loro sia già tutto finito e che lui sia ripartito alla carica con l'altra dama del parterre che ha conosciuto fino a poco tempo fa. Pertanto l'aver postato la stessa canzone potrebbe essere anche solo una coincidenza.

Il regolamento di U&D impone il silenzio

Se Alessandro e Ida non stanno pubblicando nulla della loro storia sui social network, però, è per via di una regola che tutti i protagonisti di U&D sono chiamati a rispettare. Finché non va in onda su Canale 5 l'ultima puntata alla quale hanno partecipato prima di lasciare il dating-show, generalmente i membri del cast non possono postare foto e video del loro quotidiano, soprattutto se all'interno degli Elios hanno trovato l'amore.

La scelta di Platano e Vicinanza dovrebbe essere trasmessa in tv tra qualche settimana, probabilmente prima della fine di novembre, quindi sino ad allora non ci saranno contenuti Instagram di coppia.

Le anticipazioni delle prossime registrazioni, però, potrebbero soddisfare la curiosità di quei fan che credono fermamente che questa relazione non durerà e che presto sia la dama che il cavaliere torneranno nel parterre.