La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, riserverà molti colpi di scena. Innanzitutto farà ritorno Biagio Di Maro. Il cavaliere non perderà tempo e i inizierà una conoscenza. Lasceranno invece il programma tre dei volti più noti di questa stagione. Una è Federica Aversano, gli altri due Ida e Alessandro, che decideranno di uscire come coppia.

U&D, settimana 21-25 novembre: in onda la scelta di Ida e Alessandro

Grande attesa per la messa in onda delle prossime puntate su Canale 5. I telespettatori sono infatti in attesa di vedere in TV, l'uscita dal programma di Ida e Alessandro.

Uscita che è avvenuta nella registrazione del 4 novembre scorso. I due vorranno dare una chance alla loro storia e lo faranno al di fuori dello studio, lontano dalle telecamere e soprattutto lontani da Riccardo e Roberta che, nelle settimane precedenti, avevano cercato di mettere zizzania tra loro. La scelta di uscire insieme da U&D, scatenerà la reazione di Tina. Riccardo invece, non farà alcun commento. Si scoprirà che il cavaliere tarantino avrà ripreso la conoscenza con Gloria. Roberta invece, non perderà occasione per accusarlo di essere finto. La dama di Cassino non crede che i due siano innamorati.

Il ritorno di Biagio Di Maro a Uomini e donne

Nel corse delle puntate in onda dal 21 al 26 novembre, ci sarà pure un'altra novità.

Farà il suo ritorno in studio Biagio Di Maro. Il cavaliere partenopeo in questa stagione, sembrava essere sparito dai radar e in molti avevano pensato che non fosse più stato richiamato dalla redazione. I motivi della sua assenza, potrebbero essere stati altri, visto che ritornerà a sedersi nel parterre del Trono Over. Sin dal suo arrivo, Biagio deciderà di uscire con la dama Silvia.

Dalle anticipazioni, si viene a sapere che il cavaliere sarà uno dei protagonisti delle prossime puntate. Con Silvia scatterà subito un bacio ed anche nel prosieguo delle puntate, le cose tra loro sembreranno andare per il meglio.

Federica Aversano lascia il Trono di U&D: puntate 21-25 novembre

Dalle anticipazioni, sembra chiaro il fatto che questa nuova settimana di programmazione, riserverà tante sorprese ai telespettatori di Uomini e donne.

Una volta tanto, saranno le vicende del Trono Classico a lasciare a bocca aperta. In particolare, sarà Federica Aversano a stupire tutti, comunicando la sua decisione di lasciare il Trono senza fare una scelta. La ragazza campana interromperà quindi il suo percorso, lasciando l'amaro in bocca ai suoi corteggiatori. Federica spiegherà che gli impegni esterni non le permettono di partecipare al programma come vorrebbe. Ma c'è di più, visto che ha ammesso di non sentirsi legata ai suoi corteggiatori tanto da essere disposta a fare qualche sacrificio. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire le nuove puntate di Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto 14:45.