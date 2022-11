Nella casa del Grande Fratello Vip i nuovi ingressi stanno facendo discutere. Nel pomeriggio di giovedì 17 novembre, c'è stata una lite tra Edoardo Tavassi e Oriana, sono volate dure parole e i due sono arrivati ad uno scontro verbale. Il rapporto tra i vipponi sembra ormai essersi spezzato e con nessuna intenzione di chiarimento. Oriana, dopo il litigio si è sfogata con Antonella, non riservando belle parole per Tavassi.

Oriana sconvolta dal litigio con Edoardo, si confida con Antonella

Tutto è cominciato giovedì 17 novembre quando, nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha accusato la venezuelana Oriana Marzoli, di essere superficiale, interessata a uomini con gli addominali e di essere incapace di creare dinamiche, se non attraverso un fidanzamento.

Edoardo ha anche aggiunto che Oriana è costantemente alla ricerca di visibilità e che si è avvicinata ad Antonella solamente per i suoi follower, dicendo poi che preferisce essere brutto e intelligente piuttosto che come lei. Dopo il duro litigio, Oriana Marzoli si è confidata con la sua amica nella casa, Antonella Fiordelisi e, visibilmente sconvolta dal litigio avvenuto prima, ha sbottato contro Edoardo Tavassi, dicendo: “Lui è una brutta persona, non deve neanche guardarmi. È una persona di M, lui è cattivo e non io. Ha fatto due reality in tre mesi e parla di me, ma come si permette”. Pare che il rapporto tra i due sia ormai giunto al capolinea.

Edoardo viola il regolamento del GF

Nelle ultime ore, Edoardo Tavassi continua a far discutere.

Il regolamento del Grande Fratello prevede che ogni vippone, anche quelli che entrano in corsa, non possono assolutamente dare notizie e informazioni in merito a ciò che succede all’esterno della casa. Tuttavia, il fratello di Guendalina, nella serata di giovedì 17 novembre, ha confessato a Edoardo Donnamaria, i nomi dei vipponi preferiti dal pubblico, fuori dalla casa.

Edoardo ha rivelato che i preferiti della casa sono Nikita, George e Luca Salatino. Tavassi ha spiegato che spesso nella casa del GF, le persone silenziose, che si espongono poco e che creano poche dinamiche, sono le più favorite, perchè chi si espone spesso, divide il pubblico a metà, mentre quelli zitti sopravvivono. Il vip ha poi aggiunto: “Io ho visto questa classifica di gradimento prima di entrare, ora non ricordo le percentuali, però mi ricordo che tu eri salito di percentuale, mentre Antonella era scesa”.

Queste parole pronunciate da Edoardo e sopratutto le informazioni rivelate, hanno fatto indignare il pubblico dei social, che ha chiesto di prendere dei provvedimenti per Tavassi, tra cui anche la squalifica.