Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Un altro domani', che racconta l'amore proibito fra la ricca Carmen (Amparo Pinero) e lo schiavo Kiros (Ivan Mendes) nell'Africa degli anni cinquanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle bugie di Diana, sull'indignazione di Julia per il comportamento della madre, sui malumori fra quest'ultima ed Elena, sulla paura di Carmen di perdere Kiros e sulla rabbia di Francisco nello scoprire che la figlia non ama Victor.

Diana ammette di avere mentito alla figlia

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia scoprirà che la madre le ha mentito sulla ristrutturazione della loro vecchia casa. In realtà, Diana ha deciso, insieme al marito, di mettere in vendita l'abitazione in cui la figlia ha trascorso gran parte della sua vita. Julia lo verrà a sapere e chiederà spiegazioni alla madre. A quel punto, Diana si giustificherà dicendole di averle mentito per evitare che si opponesse alla vendita. Dopo tale ammissione, la donna rifiuterà di dare altre spiegazioni alla figlia, omettendo un altro motivo legato alla vendita. Nel frattempo, Elena continuerà a non gradire la riduzione dell'orario di lavoro all'ebanisteria e non esiterà a farlo capire a Julia.

Maria deciderà di incontrare nuovamente Rio per confidargli tutte le sue debolezze e paure. Cloe ed Erik continueranno a vedersi, lasciandosi andare a molte confidenze. La crescente sintonia fra i due finirà per non fare felice Ribero.

Ines incastra Angel

In Guinea, Victor e Carmen trascorreranno del tempo insieme per cercare di risanare il loro rapporto.

Nel corso di una passeggiata i due fidanzati si lasceranno andare ad alcune confidenze. Nonostante ciò, Carmen non riuscirà ad accettare l'idea che Kiros possa lasciare Rio Muni e partire alla volta del Camerun. Disperata all'idea di non rivedere più il suo amato, la giovane andrà a cercarlo per pregarlo di non andarsene. Più tardi, Francisco sorprenderà Carmen mentre confesserà ad Enoa di essere innamorata di un uomo diverso da Victor.

Sconvolto da tale ammissione, l'uomo aggredirà verbalmente i presenti, facendo scoppiare una lite in cui arriverà a minacciare di licenziare Enoa, pur di sapere la verità. Ines riuscirà a convincere il marito che è stato Angel a rubare la sua valigetta con i soldi e i documenti. A quel punto, Ventura manderà a chiamare il ragazzo per avere un confronto con lui e chiarire definitivamente la faccenda.