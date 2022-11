Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', incentrata sulla travagliata storia d'amore tra Florian (Arne Lober) e Maja (Christina Arends). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 novembre al 3 dicembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'insistenza di Rosalie nel voler mettere in guardia Cornelia da Ariane, sulla lite fra Max e Vanessa, sui rimproveri di Michael al nipote, sul ritrovamento dell'anello di famiglia dei Von Thalheim e sul litigio fra Constanze e Maja.

Cornelia sospetta di Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Rosalie tenterà di far capire a Cornelia che Ariane sta tramando alle loro spalle e la donna inizierà a crederci. Più tardi, Cornelia assisterà ad una conversazione fra Ariane, Robert ed Erik che la porterà a prendere un'importante decisione. Max deciderà di fare una sorpresa a Vanessa, comprando un camper con il quale poter intraprendere un viaggio insieme a lei. Pur essendo felice del gesto del fidanzato, la giovane gli confesserà di non poter fare una lunga vacanza ma soltanto un breve gita per non trascurare la sua carriera da schermitrice. Max non prenderà affatto bene le parole della fidanzata, finendo per litigare in maniera molto accesa con lei.

Nel corso della discussione, il giovane rinfaccerà a Vanessa di essere stata disonesta con lui. Scosso dalla situazione, Max si confiderà con Michael che gli rimprovererà di essere un ipocrita, visto che anche lui in passato aveva fatto credere alla fidanzata di volere dei figli quando non era vero. Nonostante le parole dello zio, Max non cambierà idea e continuerà ad essere arrabbiato con Vanessa.

Selina preoccupata per le figlie

Maja continuerà a cercare disperatamente l'anello di famiglia, mentre Constanze fingerà di trovarlo con Selina. A quel punto, Maja intuirà che dietro la sparizione dell'anello c'era proprio la sorellastra e l'affronterà. Fra le due ragazze scoppierà un'accesa discussione durante la quale emergerà tutta la delusione di Maja per il comportamento della sorella.

Per questo motivo, Von Thalheim deciderà di escludere Constanze dalla lista degli invitati al suo matrimonio. Selina rimarrà molto turbata dalla spaccatura venutasi a creare fra le sue figlie. Più tardi, la donna verrà a sapere che il banchetto di nozze non potrà svolgersi nella tenuta di famiglia perché si è allagata. A quel punto, Florian suggerirà di festeggiare il matrimonio con pochi invitati. Andrè avrà un piccolo incidente che porterà Michael a curarlo segretamente nel suo studio medico anche se ha il divieto di praticare. Quello di cui il medico non sarà a conoscenza è che qualcuno lo sta osservando di nascosto.