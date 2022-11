Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre, verranno trattate le vicende di Bianca e Antonello. A tal proposito, il piccolo Schisa tornerà a scuola e, in quell'occasione, la figlia di Franco gli consegnerà il regalo di compleanno. A quel punto, i compagni di classe sbeffeggeranno i due bambini alle loro spalle.

Un posto al sole, trame al 9/12: Antonello torna in classe dopo la festa organizzata da Bianca

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Bianca aveva saputo che Antonello avrebbe compiuto gli anni e, per sollevare l'umore del ragazzino, aveva deciso di organizzargli una festa a sorpresa alla terrazza, ma le cose non erano andate secondo i piani sperati da Bianca. A tal proposito, le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in televisione fino al 9 dicembre rivelano che Antonello rientrerà a scuola, dopo qualche giorno di assenza. Pertanto, Bianca sarà felice perché potrà rivedere, finalmente, il suo compagno.

Un posto al sole, puntate al 9/12: Bianca dà il regalo di compleanno ad Antonello

Dal momento che la festa di compleanno organizzata a Palazzo Palladini non era andata bene, Bianca coglierà l'occasione per riavvicinarsi ad Antonello. Dopo che Schisa tornerà a scuola, la figlia di Franco deciderà di consegnare il regalo al suo compagno di classe.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, però, non rivelano cosa avrà comprato la nipote di Renato al suo amico. Inoltre, attualmente, non è chiara nemmeno quale sarà la reazione di Antonello, ricevendo il dono dalla sua compagna di scuola. Nelle recenti puntate, infatti, Schisa aveva manifestato un certo malessere per l'arrivo del compleanno e, quindi, non è detto che il bambino prenda bene l'iniziativa di Bianca.

Un posto al sole, episodi al 9/12: Bianca e Antonello presi di mira alle spalle dai compagni

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Bianca aveva deciso di organizzare, a tutti i costi, la festa a sorpresa per Antonello [VIDEO]. Purtroppo, però, la ragazzina era stata ostacolata dai suoi compagni di classe che non andavano d'accordo con Schisa. Anche Gaia, migliore amica della figlia di Franco, non aveva gradito l'iniziativa della bambina. A tal proposito, Antonello era stato emarginato dai compagni di scuola, perché ritenuto, a detta loro, strano. Nei nuovi episodi, Bianca e Antonello verranno presi di mira dagli altri bambini. Nel momento in cui Boschi consegnerà il regalo, i compagni si accorgeranno della cosa e sbeffeggeranno i due ragazzini alle loro spalle. Attualmente, non è chiaro se la figlia di Angela e Schisa verranno a sapere, da qualcuno, quello che è accaduto.