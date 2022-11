Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3: c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende di Niko. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio del 5 dicembre rivelano che Poggi sarà intenzionato ad assecondare Manlio Picardi, ma Jimmy inizierà a notare che in suo padre qualcosa non va. A quel punto, il bambino rivelerà i suoi sospetti a sua zia, così Manuela affronterà il suo ex fidanzato. Al momento, però, non è chiaro se il figlio di Renato rivelerà a Cirillo, quello che lui e suo suocero vorrebbero fare ai danni di Lello Valsano.

Un posto al sole, anticipazioni 5/12: Niko vuole assecondare Manlio

Niko non è ancora riuscito a riprendersi dalla prematura morte di sua moglie. L'assassinio di Susanna è stato un duro colpo per l'avvocato Poggi e nelle recenti puntate di Un posto al sole c'è stato un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, il signor Picardi è tornato nella vita di suo genero, proponendogli un folle piano per eliminare Lello Valsano. Dopo aver parlato con suo suocero, il figlio di Renato era entrato in crisi, non sapendo cosa fare. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, nella puntata del 5 dicembre, Niko sarà intenzionato di assecondare Manlio. Fortunatamente, però, Jimmy inizierà a notare che qualcosa non va in suo padre.

Un posto al sole, trama 5/12: Jimmy nota che Niko è strano e ne parla con Manuela

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 5 dicembre rivelano che il piccolo Poggi non resterà con le mani in mano ma tenterà di farsi aiutare. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quello che deciderà di fare il figlio di Micaela.

A tal proposito, Jimmy si confiderà con sua zia, rivelando a Manuela i suoi sospetti, su quello che sta accadendo a suo padre. A quel punto, la sorella di Serena prenderà in mano la situazione, sia per tranquillizzare suo nipote, sia per capire cosa sta combinando il suo ex fidanzato.

Un posto al sole, puntata 5/12: Manuela affronta Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole del 5 dicembre rivelano che Manuela, venendo a conoscenza della situazione da Jimmy, deciderà di affrontare l'avvocato Poggi, per fare luce sulla vicenda e per tentare di scoprire che problema abbia il suo ex compagno. Al momento, però, non sono emersi dettagli che possano fare capire fino a che punto il padre di Jimmy si aprirà con Cirillo. Attualmente, quindi, non è ancora stato rivelato se Niko si fiderà a tal punto della sua ex, da rivelarle il piano di vendetta di Manlio Picardi e le cattive intenzioni che lui e suo suocero hanno, nei confronti di Lello Valsano.