Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 9 dicembre, preannunciano brutte notizie per la famiglia Boschi. A tal proposito, Bianca si avvicinerà ad Antonello, ma i due ragazzini verranno presi in giro dai loro compagni di classe. Nel frattempo, proprio quando le cose fra la figlia di Franco e il piccolo Schisa andranno bene, un commento fuori luogo spingerà Antonello a ricadere in una vecchia dipendenza. Purtroppo, negli episodi della soap partenopea ci sarà un colpo di scena, perché Angela, suo marito e sua figlia rivivranno un dramma del passato, che credevano archiviato.

Un posto al sole, trame al 9/12: Bianca e Antonello presi in giro

Bianca sta facendo di tutto per conquistare Antonello. La piccola Boschi ha preso la prima cotta per il suo compagno di classe e, nelle recenti puntate di Un posto al sole, ha organizzato una festa di compleanno per l'amico, non andata nel verso giusto. Quando Schisa tornerà a scuola, la figlia di Angela consegnerà il regalo ad Antonello ma, purtroppo, i due bambini verranno visti dagli altri compagni e verranno sbeffeggiati alle spalle. Al momento, non è chiaro se Bianca e Antonello verranno a conoscenza di ciò che è accaduto o se non se ne accorgeranno. L'unica cosa certa, attualmente, è che i due ragazzini si avvicineranno.

Un posto al sole, episodi al 9/12: Antonello si avvicina a Bianca, ma ricade in una dipendenza

Le anticipazioni di Un posto al sole non preannunciano nulla di buono per Bianca ed Antonello. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, se da un lato il rapporto fra i due compagni di classe si consoliderà, dall'altro lato ci sarà qualcosa che non va nel piccolo Schisa.

A tal proposito, Antonello riceverà un commento fuori luogo ma, attualmente, non è chiaro chi gli dirà qualcosa e c'entrerà la figlia di Franco. L'unica cosa certa, al momento, è che Schisa non prenderà bene la cosa, al punto da ricadere in una vecchia dipendenza. Sembrerebbe ipotizzabile, pertanto, che l'alunno di Viola possa ritornare a fare parte della web-challenge.

Un posto al sole, puntate al 9/12: la famiglia Boschi rivive un dramma del passato

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole fino al 9/12 ci sarà un colpo di scena, perché la famiglia Boschi rivivrà un dramma del passato. Le anticipazioni della soap partenopea, però, non chiariscono cosa accadrà a Franco, Angela e Bianca. Al momento, però, visto quanto succederà ad Antonello, potrebbe essere ipotizzabile che la nipote di Giulia possa ricevere sul telefonino un messaggio dal misterioso organizzatore della web-challenge. Nei mesi scorsi, Bianca aveva partecipato a una pericolosa competizione, nella quale Gaia aveva rischiato la vita. In quell'occasione, l'organizzatore non era stato trovato ma, in base agli episodi andati in onda su Rai 3, Antonello Schisa era coinvolto nella vicenda.