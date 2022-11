Le anticipazioni di Un posto al sole del prossimo dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al rapporto tra Marina e Roberto.

I due continueranno ad essere al centro dell'attenzione dopo che hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto sentimentale, provando così a lasciarsi alle spalle le incomprensioni del passato.

Occhi puntati anche su Alberto che, in queste nuove puntate della soap opera, si rivelerà una furia dopo che suo figlio rischierà la vita per un giocattolo contraffatto.

Ritorno di fiamma tra Marina e Roberto: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole del prossimo dicembre 2022 rivelano che Marina e Roberto decideranno di darsi una seconda chance e riprendere così in mano le redini del loro tormentato rapporto sentimentale.

Una sfida non facile per la coppia, dato che Marina porta ancora nell'anima i segni delle violenze subite da Fabrizio Rosato, che proprio non riesce a dimenticare.

La donna, però, deciderà di lasciarsi alle spalle quanto ha vissuto e la sofferenza provata in queste settimane, per ritrovare la serenità e la felicità al fianco di Roberto.

I due, quindi, ufficializzeranno anche in famiglia la notizia del loro ritorno di fiamma senza sapere che non sono ancora fuori pericolo.

Marina e Roberto ancora in pericolo: anticipazioni Un posto al sole dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che una nuova minaccia incombe sulla coppia Marina-Roberto: c'è qualcosa che mette a rischio la loro serenità e i due, fino a questo momento, sono del tutto ignari di ciò che sta succedendo.

Insomma, Marina e Roberto si ritroveranno per l'ennesima volta in pericolo ma non saranno gli unici, dato che tale minaccia dall'esterno, finirà per mettere in bilico anche l'esistenza di Filippo e Serena.

Cosa succederà questa volta? Dopo l'attentato e l'avvelenamento ai danni di Ferri e della sua compagna, questa volta saranno Filippo e Serena a finire nel mirino di chi ce l'ha così tanto con la coppia? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Alberto su tutte le furie: anticipazioni Un posto al sole dicembre

Spazio anche alle vicende di Alberto: le anticipazioni di Un posto al sole di dicembre rivelano che l'imprenditore sarà una vera e propria furia dopo che suo figlio sarà coinvolto in un incidente che poteva avere delle conseguenze inaspettate.

Un giocattolo contraffatto scoppierà tra le mani del bambino: un evento che desterà non poche preoccupazioni e finirà per sconvolgere Alberto, il quale deciderà di andare fino in fondo per risolvere tale situazione.

Alberto non si farà problemi a minacciare i responsabili della produzione e della distribuzione di tale giocattolo, intenzionato a fargliela pagare.