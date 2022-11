Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20:35 su Rete 4. Le anticipazioni della fiction daily di stampo bavarese creata da Bea Schimdt, in merito agli episodi dal 5 all'11 dicembre 2022, raccontano che Vanessa deciderà di tornare anzitempo dal campo di addestramento, mentre Cornelia soffrirà per la nascita del legame tra Ariane e Robert. Constanze e Maja, intanto, saranno in disaccordo su cosa suggerire a Selina riguardo a come comportarsi con Cornelius, nel frattempo quest'ultimo sarà in procinto di lasciare nuovamente Bichlheim. Werner e Lia, decisi a smascherare Kalenberg, convinceranno Erik a schierarsi dalla loro parte, mentre André consiglierà Michael come ortopedico a un suo subordinato in cucina.

La madre di Benni, infine, inizierà a dubitare delle cattive intenzioni della dark lady.

Cornelia soffrirà vedendo Robert assieme ad Ariane

Vanessa si renderà conto di soffrire parecchio per la mancanza del fidanzato Max, così sceglierà di anticipare il suo ritorno dal campo di addestramento.

La schermitrice, inoltre, sarà ora disposta a procrastinare di qualche anno il suo desiderio di mettere in cantiere uno o più eredi col fitness trainer.

Cornelia, invece, soffrirà osservando la nascita del legame tra l'ex Robert e Ariane. L'albergatore prometterà alla dark lady di starle accanto in pubblico, nel frattempo Lia si ricorderà che in passato Erik le aveva fatto presente che Kalenberg si sarebbe potuta avvicinare al giovane Saalfeld allo scopo di ottenere le sue quote dell'albergo.

Cornelius non prenderà bene il bacio inaspettato datogli da Selina, mentre Constanze e Maja avranno pareri discordanti su cosa consigliare alla madre su come agire nei riguardi del signor von Thalheim.

Poco prima che l'uomo lasci Bichlheim, Selina ancora una volta deciderà di incontrarlo ma, in quest'occasione, la donna gli farà un'importante confessione.

Max mentirà a Vanessa

Robert metterà a parte Michael che i suoi sentimenti nei confronti di Kalenberg sono mutati da quando la donna ha messo in campo il suo lato più vulnerabile e fragile.

Werner e Lia, nel mentre, convinceranno Erik a escogitare assieme un piano per smascherare Ariane. Max, intanto, placherà l'ira della fidanzata con una bugia bianca e, complice la coscienza sporca figlia del tradimento con Elsa, sarà disposto a scendere a patti col partner.

Rosalie e André cercheranno di rassicurare il dottore, sostenendo che riuscirà a mantenere la licenza medica.

Il cuoco, successivamente, consiglierà a un membro del suo team proprio Michael come ortopedico e, poco dopo, il medico saprà che anche la direzione della clinica è a conoscenza del suo trattamento illegale messo in atto.

Il dottore, quindi, inizierà a sospettare che Erik abbia potuto spifferare l'accaduto, ma il dark man negherà, così i sospetti del medico vireranno su un'altra persona.

Ariane, intenzionata a non voler cadere nella trappola di Vogt, continuerà a subire gli attacchi di Werner, il quale non si perderà d'animo.

Cornelia, in ultimo, comincerà a dubitare delle cattive intenzioni di Kalenberg dopo aver udito le sue oneste parole. A fronte di ciò, la madre di Benni opererà una scelta.