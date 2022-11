Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di questa stagione autunnale 2022 rivelano che continuerà ad esserci spazio per le vicende di Fabrizio Rosato, dopo che l'uomo ha messo a repentaglio la vita di Marina.

La situazione assumerà una piega del tutto inaspettata, dato che ben presto Fabrizio si ritroverà in serio pericolo. Occhi puntati anche su Roberto Ferri che, alla luce di questa intricata situazione che ha vissuto con Marina, prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Fabrizio rischia la vita: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del 2022 rivelano che Marina riuscirà finalmente a mettere la parola fine al suo incubo, al quale l'ha costretta il perfido e astuto Fabrizio.

La donna dopo essersi liberata dalla prigionia e di conseguenza riprenderà in mano le redini della sua vita, mentre Fabrizio si ritroverà a rischiare la vita. Le condizioni di salute dell'uomo appariranno particolarmente serie ma, nonostante un quadro clinico preoccupante, alla fine Fabrizio non uscirà di scena. Il pubblico e gli appassionati della soap opera di Rai 3 possono stare tranquilli: dopo la morte di Susanna non si assisterà alla perdita di un altro personaggio storico.

Roberto va in crisi e teme di aver perso Marina: anticipazioni Un posto al sole

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di queste settimane finali del 2022, rivelano che Roberto Ferri preferirà se stesso anziché la sua amata Marina e questa scelta potrebbe rivelarsi un "tarlo" per l'uomo.

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, una scelta del tutto inaspettata di Marina spingerà Roberto a credere di averla persa per sempre e, a quel punto, sarà lo stesso Ferri a prendere in mano le redini della sua vita.

Gli spoiler della soap opera di Rai 3 rivelano che l'imprenditore prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare Napoli per un po' di tempo e partire alla volta di Londra.

Roberto Ferri potrebbe voler raggiungere Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nella capitale inglese potrebbe essersi infatti rifugiata Marina dopo averla scampata al pericolo di trovare la morte tra le mani del suo ex marito, che si è rivelato un criminale a tutti gli effetti.

Come si evolverà la situazione a questo punto? Roberto Ferri e Marina riusciranno a riprendere in mano le redini del loro rapporto, adesso che la donna si è liberata per sempre del suo ex Fabrizio? Di sicuro i colpi di scena non mancheranno per la coppia che, da oltre un ventennio, appassiona gli spettatori e gli appassionati della soap in onda con enorme successo nella fascia dell'access prime time di Rai 3.