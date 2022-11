Al termine di una puntata di U&D piuttosto movimentata, i fan hanno cominciato a chiedersi quando sarà trasmessa in tv una delle registrazioni più attese di quest'anno, quella in cui ben tre storici protagonisti del cast lasceranno il programma. Visto che il 16 novembre è iniziata la messa in onda dell'appuntamento che precede quello tanto desiderato dal pubblico, i siti di gossip anticipano che la prossima settimana tutti i curiosi saranno sicuramente accontentati.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

Mancano pochi giorni alla messa in onda di una delle puntate più importanti dell'edizione di U&D in corso.

Sono circa due settimane, infatti, che i fan del dating-show aspettano di assistere all'ultima registrazione alla quale ha partecipato Ida.

Lo scorso 4 novembre, infatti, Platano ha lasciato il programma insieme ad Alessandro e da quel momento non ha più preso parte alle riprese che ci sono state agli studi Elios.

Le anticipazioni di quest'appuntamento così bramato dai telespettatori, circolano in rete da giorni e riguardano anche la tronista che ha abbandonato la poltrona rossa senza scegliere.

Lo stesso giorno in cui Ida si è fidanzata con Vicinanza, Federica Aversano ha lasciato il dating-show sia perché nessun corteggiatore le ha rapito il cuore sia per le difficoltà che aveva nel far conciliare il suo ruolo di madre con quello di personaggio televisivo.

Attesa per la scelta tra gli Over di U&D

La puntata che tutto il pubblico di U&D aspetta da settimane, andrà in onda la prossima settimana: oggi, 16 novembre, è iniziata la registrazione che precede quella in cui Ida si fidanza con Alessandro e, viste le tante cose che accadranno in studio, andrà avanti almeno fino a venerdì 18.

I fan del dating-show, dunque, da lunedì 21/11 dovranno prepararsi perché da un momento all'altro potrebbe cominciare l'appuntamento che attendono da più di dieci giorni.

La settimana in cui sarà trasmessa su Canale 5 l'ultima registrazione alla quale hanno partecipato Platano, Vicinanza e Aversano, dunque, è quella che va dal 21 al 25 novembre.

Sono tanti gli spoiler che circolano su questa puntata, quindi è ipotizzabile che occuperà gran parte del tempo a disposizione nella normale programmazione del dating-show.

Tre personaggi di U&D vanno via

Nell'attesa di assistere alla puntata in cui Ida e Alessandro si fidanzeranno e Federica lascerà il trono, i fan di U&D sono stati aggiornati su quello che è successo la settimana prima tra i principali protagonisti del cast.

Mercoledì 16 novembre, infatti, su Canale 5 è stata trasmessa la registrazione in cui Riccardo ha riallacciato un rapporto con Gloria dopo essere stato rifiutato da Platano. I due ex fidanzati, però, anche oggi hanno litigato a lungo e sempre sulle stesse questioni: la dama, in particolare, ha alzato la voce quando Guarnieri ha detto che starebbe prendendo in giro Vicinanza e che per lui non proverebbe nulla.

A smentire il pugliese, sarà la stessa parrucchiera che, meno di sette giorni dopo questa discussione, andrà via dal programma in coppia con il ragazzo che sta frequentando da un paio di mesi.

Quando Maria De Filippi gli chiederà un commento sull'uscita di scena di Ida con Alessandro, Riccardo non proferirà parola e resterà in silenzio per tutto il tempo.

Per quanto riguarda il Trono Classico, l'addio di Aversano non ha creato grandi scossoni, tant'è che la redazione non ha ancora scelto la sua sostituta (anche se circola con insistenza il nome dell'ex corteggiatrice Monica Cudia): al momento stanno cercando l'amore sulla poltrona rossa Lavinia, Federico Dainese e Federico Nicotera.