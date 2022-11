Che cosa è successo davvero a Susanna in Un posto al sole? Questa è la domanda che si stanno ponendo i telespettatori dopo alcune anticipazioni che hanno annunciato una notizia sulla giovane Picardi, che si abbatterà come un fulmine a ciel sereno su tutti coloro che le volevano bene. Niko sarà furioso e il dolore sarà per lui insopportabile, mentre Manlio, assente da un bel po' di tempo, tornerà a Napoli per andare a fondo della questione. In tutto ciò, Manuela si prodigherà per stare vicino a Niko, sebbene sia consapevole che non potrà avere nulla in cambio se non riconoscimento e amicizia.

Niko spiazzato da una notizia su Susanna: Un posto al sole anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 novembre rivelano che Niko sarà furioso dopo aver appreso una notizia sconvolgente che riguarda Susanna. La faccenda è seria e darà un nuovo senso alla triste storyline che ha visto la scomparsa della giovane Picardi.

Tutti i famigliari di Susanna si stringeranno intorno a Niko, tra cui anche Manlio, che farà ritorno a Napoli per approfondire la questione che riguarda Susanna. Stando agli spoiler, una persona in particolare prenderà la situazione in in mano e deciderà di intervenire.

Susanna ancora protagonista delle trame di Un posto al sole

Sembrava un capitolo chiuso, invece non è così.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare della scomparsa drammatica di Susanna per mano di Valsano. Ma cosa c'è di così inquietante che verrà alla luce? I telespettatori si sono riversati sui social, dando vita a diverse ipotesi.

Tanti hanno ipotizzato che Niko possa venire a sapere che la sua amata era incinta al momento della dipartita.

Se così fosse, sarebbe un altro dolore che affliggerebbe il povero Poggi e i suoi famigliari. Di recente, però, è emersa un'altra inquietante ipotesi.

Un posto al sole prossime puntate: errore medico per Susanna?

Ebbene, alcuni telespettatori di Un posto al sole hanno avuto un'intuizione non da scartare. Secondo tale teoria, Susanna potrebbe aver perso la vita per un errore medico.

Non dimentichiamo che, nello stesso momento in cui la giovane ha perso i sensi, Viola si è risvegliata e Ornella è corsa dalla figlia. Un intervento tempestivo avrebbe forse potuto salvare Susanna?

Inoltre, per cercare di combattere la sepsi di Susanna, sono stati utilizzati diversi medicinali. Non si esclude che sia stato proprio un errore medico ad aver contribuito al decesso della giovane Picardi, visto che in un primo momento sembrava essersi ripresa, tanto da avere le forze di sposare il suo Niko. A ora non si hanno certezze, dunque occorrerà aspettare ancora un po' prima che emerga la verità.