Nella puntata di Un posto al sole, di giovedì 10 novembre, l'incubo di Marina è giunto al termine. Quest'ultima è stata infatti salvata dall'intervento provvidenziale di Franco e Filippo. Nel frattempo Fabrizio si è tolto la vita, in un disperato tentativo di mostrare per l'ultima volta il suo "amore" alla donna. L'uomo ha infatti organizzato un gioco perverso con protagonisti lui, Roberto e l'imprenditrice Giordano in cui Rosato, almeno apparentemente, è stato l'unica vittima.

Ci sono però ancora tanti punti oscuri da chiarire. Non c'è infatti ancora la certezza che Fabrizio sia effettivamente morto inoltre Marina è sembrata assente, chiaro segno che la sua mente alla fine sia crollata.

Vanno inoltre considerati gli effetti che il folle gioco di Fabrizio potrebbero aver avuto sul rapporto tra Ferri e Giordano.

Un posto al sole, episodio del 10 novembre: il gioco perverso di Fabrizio

Fabrizio (Giorgio Borghetti), ormai totalmente fuori controllo, ha deciso di togliersi la vita dinanzi a Marina (Nina Soldano). L'uomo con questo gesto estremo ha voluto dimostrare alla donna di non essere capace di vivere senza di lei, ma Rosato non non si è limitato a questo. Dopo essersi iniettato del veleno ha infatti messo in piedi un perverso gioco il cui scopo era dimostrare a Marina che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non l'avrebbe mai potuta amare come lui. Nelle puntate di Un Posto al Sole i colpi di scena non mancano davvero mai.

Rosato si toglie la vita

Dopo essersi iniettato il veleno direttamente in vena, Fabrizio ha invitato Roberto a fare lo stesso o avrebbe ucciso Marina. Ferri però non è stato in grado di compiere il gesto estremo. Le motivazioni del suo rifiuto potrebbero essere molteplici e tutte validi. Banalmente l'imprenditore potrebbe non aver avuto il coraggio di uccidersi, inoltre perché credere a Fabrizio?

L'uomo potrebbe avere ucciso Marina comunque o come poi ha effettivamente fatto, aver bluffato.

Il gesto di Ferri risulta molto credibile considerata la situazione così estrema. Resta però da capire come avrà letto questa scena Marina, soprattutto in considerazione del suo stato mentale chiaramente alterato da giorni di torture.

Un posto al sole: la mente di Marina potrebbe essere crollata

La sensazione è che Fabrizio sia morto ma c'è ancora la possibilità che venga trasportato d'urgenza in ospedale e salvato. C'è però un altro elemento da analizzare. Durante il salvataggio da parte di Franco (Peppe Zarbo) Marina è sembrata infatti totalmente assente, mentre il suo sguardo era perso nel vuoto. Certo la donna è fortemente provata ma resta da capire quanto lo shock di stasera abbia destabilizzato la sua mente già provata da giorni di torture.