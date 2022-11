Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense Beautiful relative agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 19 novembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:45.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Ridge per le scelte del padre, sull'accordo segreto fra Eric e Quinn, sulla riappacificazione di Steffy e Finn e sul ritorno di Justin.

Ridge chiede spiegazioni al padre

Ridge non si darà pace per la decisione di Eric e continuerà a chiedergli come mai abbia perdonato Quinn.

Quindi Forrester senior spiegherà al figlio di non aver dimenticato il tradimento della moglie ma di volerle regalare lo stesso la vita che merita. Nel frattempo Quinn spiegherà a Carter che Eric accetta la loro relazione solo perché vuole vederla felice e appagata.

Non riuscendo a capire appieno la situazione, Brooke e Ridge tenteranno di comprendere meglio come mai Eric non sembri così felice nonostante il suo riavvicinamento con Quinn. Intanto l'anziano stilista proseguirà a essere evasivo nei confronti dei suoi familiari per evitare che si intromettano ancora di più nella sulla vita privata.

Intanto in ufficio Wyatt sorprenderà Carter e Quinn insieme e approfitterà dell'occasione per ricordare alla madre di essere grata che Eric l'abbia perdonata.

Katie vuole scoprire la verità su Eric

Steffy e Finn si riconcilieranno dopo la partenza di Sheila e si lasceranno andare alla passione. Successivamente il medico si sfogherà con Paris, raccontandole tutti i suoi problemi legati alla sua madre biologica.

Intanto Ridge e Brooke si ripresenteranno a casa Forrester per ripetere ancora una volta a Eric che è stata una pessima idea perdonare Quinn.

La coppia non sa che Eric è da solo in casa perché ha mandato la moglie da Carter in modo che passi la notte con lui. Katie sarà molto preoccupata per lo stilista, temendo che l'anziano possa accontentarsi di una relazione tossica per paura di rimanere da solo.

Più tardi Quinn confiderà a Shauna che il marito le ha dato il permesso di andare a letto con Carter.

Nel frattempo, Eric ricorderà a Carter che, nonostante la sua decisione relativa all'intimità, Quinn rimarrà sempre la signora Forrester e non sarà mai sua. Inoltre l'uomo chiederà all'avvocato di non rivelare il loro accordo a nessuno, soprattutto a Ridge.

Brooke e Katie parleranno di Eric e di sua moglie, intuendo che fra loro ci sia qualcosa di strano. Per capire cosa sta succedendo, Brooke e Ridge chiederanno a Justin di indagare su Quinn, mentre Katie chiederà spiegazioni direttamente ad Eric.