Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica Un altro domani, che racconta il tormentato amore fra Carmen (Amparo Pinero) e Kiros (Ivan Mendes) nella Guina degli anni 50. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 18 novembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 16:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla convivenza felice fra Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca), sulla presenza ingombrante di Diana (Cristina De Inza) nella vita di sua figlia, sulla curiosità di Sergio per i diari di Carmen, sulla volontà di Kiros (Ivan Mendes) di allontanarsi da tutto e sul ricatto di Ventura (Iago Garcia) ai danni di Patricia (Silvia Acosta).

Julia non sopporta Diana

Le anticipazioni di Un altro Domani ci segnalano che la convivenza fra Julia e Sergio andrà a gonfie e vele anche se la presenza ingombrante di Diana rischierà a volte di rovinare momentaneamente l'idillio della coppia. Nel frattempo, Cloe darà l'impressione di essere attratta da Eric, anche se alla fine continuerà ancora a pensare a Dani. Sergio troverà i diari di Carmen e ne rimarrà molto incuriosito tanto da parlarne con Julia. Quest'ultima però non se la sentirà di condividere il suo segreto con il suo fidanzato e preferirà continuare a leggerli da sola. Più tardi, la giovane si sentirà esasperata dalla presenza invadente della madre nella sua vita e chiederà a Mario di invitarla ad uscire per poter trascorrere una serata in intimità con Sergio.

Elena tenterà di elaborare un progetto per evitare che i dipendenti della bottega subiscano una riduzione dell'orario di lavoro.

Carmen cerca di aiutare Kiros

In Guinea, Carmen tenterà in ogni modo di convincere il fidanzato Victor, a riassumere Kiros in fabbrica. Gli sforzi della giovane però non otterranno il fine sperato.

A quel punto, Kiros dirà chiaramente alla giovane di non voler tornare a lavorare all'ebanisteria e di volersi allontanare definitivamente da lei. L'imprenditore Ventura sarà su tutte le furie con Patricia Godoy, colpevole di avergli sottratto alcune casse contenenti delle armi. Nel tentativo di riaverle, l'uomo le chiederà alla donna, minacciando di fare del male al figlio Angel in caso non riuscisse ad riavere la sua merce.

Ines continuerà ad essere molto sospettosa nei confronti di Alicia, non riuscendo a fidarsi appieno della donna. Dopo una lunga contrattazione, Ventura rivelerà a Patricia che le armi contenute nelle casse servivano ad armare le popolazioni indigeni per attaccare gli spagnoli, colpevoli di aver invaso la loro terra.