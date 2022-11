Nella prima settimana dei Mondiali di Qatar 2022, Un posto al sole non subirà alcuna variazione nella sua messa in onda e continuerà ad arricchire le serate dei suoi fedeli spettatori attraverso nuove ed intriganti vicende. Ferri vorrà andare a Londra, in cerca di Marina, ma poi riceverà l'inattesa visita di Alice Pergolesi. Niko incontrerà Manlio e lo metterà al corrente del possibile destino riservato al killer di Susanna. In onore di quest'ultima si terrà una cerimonia commemorativa, che finirà per acutizzare i sentimenti devastanti di Niko Poggi.

Problemi in arrivo sia per la nuova coppia Lia e Diego che per Samuel e Speranza.

Viola ed Eugenio di nuovo vicini nelle prossime puntate di Un posto al sole

Il ritorno di Manlio sembrerà destinato a smuovere nuovamente le acque, specie quando l'uomo chiederà a Niko di incontrarsi. E mentre il padre di Jimmy rifletterà sul da farsi, la giovane Bianca chiederà ai suoi genitori di aiutarla a organizzare una festa per il suo amato Antonello. Intanto Eugenio Nicotera tornerà ad essere presente all'interno della vita di Viola e Antonio, restituendo serenità a quest'ultimo. Complice un film che parla di supereroi, i due coniugi finiranno per trascorrere del tempo insieme e i rispettivi sentimenti finiranno per riaccendersi.

Sboccia l'amore tra Diego e Lia, i quali inizieranno a vivere appieno i primi momenti emozionanti di coppia. Qualcosa, però, rischierà di sciupare questa storia. La proposta del padre della defunta Susanna Picardi non farà altro che tormentare ancora di più Niko.

Alice torna a Napoli, Samuel e Speranza tormentati dalle nuove dirimpettaie

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Roberto sarà in procinto di volare nella capitale inglese ma proprio quando sarà sul punto di partire, una doppia sorpresa lo spiazzerà. Il momento di ritrovata vicinanza con la moglie finirà per incoraggiare Eugenio a impegnarsi a fondo per risistemare il loro matrimonio.

La serenità di Samuel e Speranza andrà a farsi benedire a causa delle nuove vicine. Manuela e Micaela, a quanto pare, saranno fin troppo chiassose e invadenti! A Napoli farà ritorno, dopo un lungo periodo di assenza, la nipote di Marina Giordano.

Niko pronto a rendere giustizia a Susanna

Alice, ormai cresciuta, mostrerà un fortissimo interesse per le ''bellezze'' locali. In occasione del giorno della cerimonia in onore di Susanna, Niko sarà devastato dalla rabbia e dal dolore della sua dipartita, nonostante la presenza della sua famiglia. A sconvolgere l'avvocato Poggi è anche la notizia riguardo la possibile riduzione della pena dell'assassino di Susanna. Tutto questo mix di informazioni e sensazioni, finiranno per invogliare Niko a rendere disperatamente giustizia alla sua amata: andrà ad uccidere il suo killer?