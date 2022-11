Ci saranno tante novità durante le nuove puntate di Beautiful in onda dal 21 al 26 novembre in prima visione su Canale 5, a partire dalle 13:40. Le trame dello sceneggiato, creato da William J. Bell e Lee Phillip Bell, segnalano che Katie Logan capirà che Eric Forrester sta nascondendo qualcosa. Hope, invece, passerà del tempo con Thomas Forrester, grazie all complicità del piccolo Douglas.

Beautiful: anticipazioni 21-26 novembre

Le anticipazioni di Beautiful, sulle le puntate in onda dal 21 al 26 novembre su Canale 5, rivelano che Katie (Heather Tom) sarà in ansia per Eric, in quanto crede che abbia perdonato Quinn (Rena Sofer) solo per paura di rimanere solo.

Quest'ultima dirà a Shauna (Denise Richards) che suo marito le ha dato il permesso per avere rapporti con Carter, che intanto riceverà la visita di Eric, in cui lo avviserà che sua moglie rimarrà per sempre la signora Forrester, anche se ha dei rapporti con lui.

Brooke e Katie avranno un confronto su Eric e Quinn. Proprio Katie crederà che Eric non stia dicendo tutta la verità sull'accordo con la moglie. Per questo motivo Ridge (Thorsten Kaye) farà delle indagini grazie alla consulenza di Justin.

Katie affronta a muso duro Eric

Nelle puntate dal 21 al 26 novembre di Beautiful, Katie affronterà Eric a muso duro in quanto vuole sapere per quale motivo abbia ripreso Quinn a casa, ma lui si rifiuterà di rispondere.

Carter e Quinn si lasceranno andare a effusioni amorose grazie al consenso di Eric, che tra l'altro li chiederà il massimo riserbo su questa storia.

Finn e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), invece, accoglieranno con gioia Paris in casa, in quanto è molto brava a prendersi cura dei bambini. Purtroppo la coppia sarà all'oscuro del fatto che la ragazza nutra dei sentimenti per il dottore.

Hope, Thomas e Douglas passano il pomeriggio insieme

Hope (Annika Noelle), Thomas e Douglas passeranno un pomeriggio insieme. Il giovane stilista sarà contento di vedere che il sorriso è ritornato sulle labbra dell'ex moglie. Ridge e Katie, invece, non potranno fare a meno di notare lo strano comportamento assunto da Eric nei riguardi della moglie.

Paris annuncerà a Steffy e Finn la decisione di abbandonare la loro casa sulla scogliera, mentre Quinn sarà pedinata da Justin, proprio mentre si recherà all'appuntamento con Carter. Infatti Ridge, preoccupato dal comportamento del padre, gli ordinerà di seguire le sue mosse.