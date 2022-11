Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 28 novembre al 2 dicembre, rivelano che Marina e Alice faranno ritorno a Napoli. Quest'ultima mostrerà un certo interesse per Nunzio, mentre sua nonna si troverà a dover fare i conti con il trauma per le violenze subite. In questo percorso la donna sarà affiancata da Roberto, ma presto una nuova minaccia incomberà su di loro.

Nel frattempo, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, si potrà assistere una "battaglia" tra le gemelle Cirillo e Speranza. Quest'ultima potrà però presto contare su una nuova alleata.

Un posto al sole, trame 28 novembre 2 dicembre: Alice si interessa a Nunzio

Alice (Fabiola Belstriere) farà ritorno a Napoli, ma la ragazzina non sarà sola, come sembrava in un primo momento. Quest'ultima sarà accompagnata da nonna Marina (Nina Soldano). Dovrebbe quindi essere questa la doppia sorpresa per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di cui si era parlato in questi giorni.

La figlia di Andrea sarà impegnata in una storyline dai toni apparentemente molto leggeri. Le anticipazioni rivelano che la ragazza mostrerà un certo interesse per Nunzio (Vladimir Randazzo). Non viene ancora svelato, però, come prenderà la cosa il giovane chef.

Un nuovo pericolo

Nessuna lunga pausa per Marina, come temuto da qualcuno.

L'imprenditrice tornerà a breve a Napoli insieme ad Alice. La donna sembrerà anche disposta a riallacciare i suoi rapporti con Roberto, tuttavia sarà chiaro sin da subito che tale percorso non sarà semplice. Il primo passo sarà rivelare a Ferri le violenze che ha subito da Fabrizio (Giorgio Borghetti) e tale confessione riuscirà ad abbattere, in parte, il muro che si era creato tra i due.

Le anticipazioni confermano che, in ogni caso, i due inizieranno a ricucire il loro rapporto. La coppia vivrà anche un momento di serenità familiare quando potrà godersi insieme a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) un piccolo festeggiamento in onore del loro ricongiungimento.

Purtroppo questa felicità durerà poco, una nuova minaccia incomberà su tutti loro, ma di cosa potrebbe mai trattarsi?

Purtroppo al momento non viene svelato altro. Un nuovo nemico si farà vivo? O si tratta di altro? Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Un posto al sole, puntate dicembre: Cirillo vs Altieri

Nonostante i tentativi di Samuel (Samuele Cavallo) di placare gli animi, Speranza (Maria Sole Di Maio) e le gemelle Cirillo (Gina Amarante) non riusciranno a sopportare la reciproca presenza. Le tre litigheranno aspramente, ma presto alla "battaglia" si unirà un altro elemento.

Le anticipazioni rivelano che Mariella (Antonella Prisco), preoccupata per la nipote, si unirà a lei ingaggiando una "guerra" contro Micaela e Manuela.