Sabato 19 novembre, su Rai1, è andata in onda la settima puntata di Ballando con le Stelle. Dopo l'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, la sua insegnante Anastasia Kuzmina ha deciso di difendere il suo allievo dagli attacchi degli hater. La maestra di ballo ha sostenuto che Lorenzo sia stato massacrato e denigrato dalla prima puntata solamente perché è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Le parole dell'insegnante

Nella puntata di sabato, sono finite tre coppie allo spareggio finale: Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio e Lorenzo Biagiarelli. Quest'ultimo con la maestra Anastasia Kuzmina ha dovuto dire momentaneamente addio alla gara fino al giorno del ripescaggio.

Terminata la puntata di Ballando con le Stelle, la ballerina ucraina ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Su Instagram, Kuzmina ha postato uno scatto in sui si trova nella "sala delle stelle" con il suo allievo. Nella didasclia, la maestra si è detta rammaricata per l'eliminazione: "Essere eliminati alla settima puntata fa male". Poi, la diretta interessata ha spiegato che è un peccato perché Biagiarelli si è sempre impegnato e le ha permesse di portare in pista coreografie complesse. Sulla base di quanto dichiarato Anastasia Kuzmina ha affermato: "Lorenzo è un ragazzo buono e gentile e mi ha dato la possibilità di insegnare davvero a ballare". L'insegnante ha spiegato che il suo allievo l'ha sempre ascoltata sia quando ha parlato della situazione nel suo paese, sia quando ha intrapreso un lungo discorso sulle origine della danza.

Dunque, Kuzmina non ha gradito gli attacchi gratuiti rivolti a Biagiarelli: "Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata". Infine, la storica maestra di danza di Ballando con le Stelle ha promesso che la coppia ce la metterà tutta per essere ripescata nella gara.

Guillermo Mariotto contro Alberto Matano

Fin dall'inizio di Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli è stato criticato per essere il fidanzato di Lucarelli. Lo stesso concorrente alla seconda puntata ha avuto una crisi di nervi, tanto da arrivare a chiedere di essere visto con occhi diversi dalla giuria: Lorenzo ha sempre chiesto di essere giudicato per le sue perfomance e non per la sua vita privata.

Il giorno seguente l'eliminazione della coppia Biagiarelli-Kuzmina, a Domenica In Guillermo Mariotto ha avuto una discussione con Alberto Matano. Secondo il giurato, l'ex mezzobusto Rai è uno dei "colpevoli" dell'eliminazione del food blogger poiché non gli ha mai assegnato un tesoretto (punteggio bonus proveniente dalla prova del ballerino per una notte). Dal canto suo, Matano ha sostenuto che anche la giuria non ha mai trattato in modo equo il concorrente.