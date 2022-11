La puntata di Un posto al sole di mercoledì 23 novembre sarà ricca di colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Roberto sarà pronto a partire per Londra, ma resterà spiazzato da una doppia sorpresa, al momento ignota. Nel frattempo, Eugenio sarà intenzionato a tornare insieme a Viola, mentre la presenza delle gemelle Cirillo ostacolerà la vita di coppia di Samuel e Speranza.

Un posto al sole, anticipazioni del 23 novembre: Roberto è pronto ad andare a Londra

Le ultime settimane non sono state facili per Roberto.

L'imprenditore ha dovuto subire il distacco di Marina, proprio quando la loro storia d'amore era ricominciata. A tal proposito, Giordano era stata rapita da Fabrizio, che l'aveva rinchiusa in un casale e legata a un letto. Quando il papà di Filippo si era reso conto di non essere stato lasciato volontariamente dalla sua compagna, Ferri aveva fatto di tutto per salvare la donna, dalle grinfie del suo ex. Nell'episodio di Un posto al sole del 23 novembre ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Roberto sarà intenzionato a lasciare Napoli, per andare a Londra e non è chiaro se voglia partire con Marina o da solo.

Upas, puntata del 23 novembre: Roberto riceve una doppia sorpresa

Proprio quando sarà intenzionato a partire per Londra, Roberto resterà spiazzato da qualcosa che accadrà.

Al momento, le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano i dettagli su cosa scombussolerà i piani di Ferri. L'unica cosa certa, attualmente, è che il papà di Filippo rimarrà basito da una doppia sorpresa, ancora ignota. In base a quanto trapelato negli ultimi giorni sui social e le indiscrezioni presenti in rete, Alice rientrerà a Napoli.

Pertanto, Roberto potrebbe riabbracciare la nipote di Giordano, alla quale è sempre stato molto legato. Inoltre, trattandosi di duplice sorpresa, oltre alla figlia di Andrea Pergolesi, anche Elena potrebbe tornare nel capoluogo campano, oppure, restando spiazzato, potrebbe tornare, nella sua vita, anche Lara. Nelle ultime settimane erano trapelate indiscrezioni sul fatto che l'imprenditrice sarebbe rientrata in città e, pertanto, potrebbero esserci importanti novità in merito alla finta gravidanza.

Martinelli, pertanto, potrebbe fare sapere a Roberto di avere partorito.

Un posto al sole, episodio 23/11: Eugenio vuole riconquistare Viola

Nella puntata di Un posto al sole del 23 novembre, inoltre, ci sarà anche una piacevole novità per una delle coppie storiche della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Eugenio e Viola si riavvicineranno. Dopo alcuni momenti trascorsi insieme alla consorte, Nicotera sarà pronto a recuperare il rapporto con sua moglie. Al momento, non è chiaro se per il magistrato e la professoressa ci sarà un ritorno di fiamma. Per Samuel e Speranza, invece, ci saranno problemi condominiali da gestire, perché i due fidanzati saranno alle prese con le gemelle Cirillo, che si sono trasferite nel seminterrato di Alberto. La nipote di Mariella e il cuoco di Caffè Vulcano, quindi, dovranno correre ai ripari per non lasciarsi travolgere dalle dirimpettaie.