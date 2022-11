Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano, creato da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate dal 21 al 25 novembre evidenziano che Gloria (Lara Komar) proverà a convincere Ezio (Massimo Poggio) a rivelare a Veronica (Valentina Bartolo) di essersi dimesso dalla Palmieri. Teresio, continuando a mentire alla compagna, condividerà con la moglie i suoi progetti per il denim, nel frattempo la capocommessa si dimostrerà disponibile ad aiutarlo per mettersi in proprio.

Ezio, successivamente, cambierà idea e confesserà a Gemma (Gaia Bavaro), Stefania (Grace Ambrose) e alla stessa Veronica di essersi licenziato ma, al contempo, si sentirà in dovere di rassicurarle dicendo che ha già in mano una nuova proposta professionale che vorrebbe accettare. Il signor Colombo, stanco di essere un dipendente e impossibilitato a mettersi in proprio, metterà al corrente Gloria della decisione presa in merito. Nel frattempo Don Saverio (Andrea Lolli) dirà a Veronica che Ezio potrà tornare a casa, ma la donna non sembrerà disposta a far sì che ciò accada. La mamma di Gemma, infine, potrebbe sospettare che Teresio e Moreau abbiano una storia segreta.

Il rapporto tra Ezio e Gloria

Anche i fan meno attenti non avranno affatto faticato ad accorgersi che, specialmente dagli ultimi episodi della scorsa stagione della soap in poi, il rapporto tra Ezio e Gloria sembra molto affiatato e complice rispetto a quello tra l'uomo e Veronica.

Dal punto di vista delle effusioni amorose e della convivenza, è chiaro che ci sia un rapporto più intimo tra Zanatta e Colombo ma quando c'è da sfogarsi, da avere un confronto alla pari o da inoltrare una richiesta d'aiuto, Teresio si rivolge sempre e solo a Gloria.

Nonostante ciò, almeno sino agli spoiler ufficiali del momento, tra il signor Colombo e la moglie Moreau negli ultimi due capitoli non c'è stato nulla di più che una semplice quanto magnifica amicizia.

Veronica potrebbe sospettare che Ezio e Gloria abbiano una storia segreta

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda venerdì 25 novembre, come anticipato, il parroco di quartiere dirà a Veronica che le acque si son calmate e che, come piacevole conseguenza, Ezio potrebbe anche tornare a convivere con lei senza rischiare denunce di concubinaggio.

Dapprima favorevole a riaccogliere Ezio, la signora Zanatta cambierà idea dopo aver assistito ad un fatto.

Nelle anticipazioni ufficiali non è presente a cosa assisterà Veronica nello specifico, ma è probabile che la stessa venga a conoscenza che Ezio le ha mentito inizialmente sul suo licenziamento e, come se non bastasse, ha riferito i suoi malumori e cercato conforto soltanto da sua moglie.

A fronte di ciò, la simbiosi tra Ezio e Gloria potrebbe insospettire Veronica, la quale inizierebbe a credere che il compagno e la capocommessa abbiano una relazione segreta.