La puntata di Un posto al sole di lunedì 28 novembre sarà ricca di colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Niko si lascerà coinvolgere da Manlio Picardi e seguirà il piano del suo suocero, cercando il denaro per eliminare Lello Valsano . Nel frattempo, Bianca sarà delusa, perché la festa di compleanno, organizzata per Antonello, non avrà l'effetto sperato. Speranza e le gemelle Cirillo, invece, saranno ai ferri corti.

Un posto al sole, anticipazioni 28/11: Niko è coinvolto nel piano di Manlio

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Niko ha subito un grave lutto e ha perso, prematuramente, sua moglie Susanna . La giovane Picardi è deceduta in ospedale, a causa della sparatoria di Lello Valsano . Dal mese di agosto, il figlio di Renato non è riuscito a riprendersi dal dolore e, ad aggravare la situazione, ci si è messo anche suo suocero. A tal proposito, Manlio ha telefonato a Poggi dal carcere, chiedendogli di aiutarlo a vendicarsi del boss della camorra. Le anticipazioni dell'episodio del 28 novembre rivelano che Niko sarà sempre più coinvolto nel piano di Picardi .

Un posto al sole, puntata 28/11: Niko cerca i soldi per liberarsi di Lello Valsano

A tal proposito, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 28 novembre forniscono ulteriori dettagli, che fanno capire che Niko sarà intenzionato ad ascoltare Manlio Picardi. Poggi, infatti, cercherà il modo per procurarsi i soldi necessari, per liberarsi di Lello Valsano.

Al momento, però, non è chiaro se l'avvocato agirà da solo o si farà aiutare da qualcuno. Inoltre, non sono trapelati indizi che facciano capire quali siano le intenzioni di Niko e se racconterà a qualche amico o familiare quello che vorrà fare ai danni del boss del clan Argento.

Un posto al sole: Bianca è delusa, tensioni fra Speranza e le gemelle Cirillo

Nel frattempo, durante l'episodio di Un posto al sole di lunedì 28 novembre, Bianca sarà delusa a causa della festa a sorpresa, organizzata per Antonello. Nelle recenti puntate della soap partenopea, la piccola Boschi era venuta a sapere che il suo compagno di classe avrebbe compiuto gli anni e aveva deciso di organizzare un evento alla terrazza di Palazzo Palladini, per festeggiare l'amico. Purtroppo, però, le premesse non erano le migliori, perché il ragazzino aveva già manifestato di non essere entusiasta per l'arrivo della ricorrenza. Nonostante tutto, la figlia di Franco aveva mostrato di volere a tutti i costi preparare una sorpresa per Antonello, sperando che la cosa gli avrebbe fatto piacere.

Le anticipazioni rivelano che Bianca sarà delusa, perché l'esito sarà diverso da quanto auspicato. Inoltre, durante la serata, verranno trattate le vicende di Speranza, che litigherà con le gemelle Cirillo e Samuel tenterà di stemperare i toni, ma senza successo.