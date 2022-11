La puntata di Un posto al sole dell'8 novembre sarà ricca di novità e colpi di scena per i personaggi della soap partenopea. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Michele perderà la pazienza, di fronte ai comportamenti discutibili di Riccardo Crovi, mentre Diego e Lia usciranno insieme e le distanze fra loro si accorceranno. Nel frattempo, Marina continuerà ad essere tenuta in ostaggio da Fabrizio e Roberto Ferri tenterà di cercare Rosato.

Un posto al sole, anticipazioni 8/11: Michele perde la pazienza con Crovi

Michele non ha mai nutrito simpatia nei confronti di Riccardo Crovi.

Il rapporto fra Saviani e il fidanzato di sua figlia si è mostrato difficile, fin dal primo incontro. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il giornalista era andato a cena con Rossella e il suo compagno e, durante la serata, il padre della dottoressa aveva assistito a una scenata di gelosia di Crovi. A detta del medico, la sua compagna si era mostrata troppo disponibile con Nunzio, rispondendo ad una sua chiamata, mentre stavano mangiando. In quell'occasione, Saviani non aveva mosso un dito ma aveva osservato, in silenzio, l'ennesimo comportamento irrispettoso di Riccardo ai danni di sua figlia. Le anticipazioni della soap partenopea dell'8 novembre rivelano che Michele perderà la pazienza con Crovi, a causa di ulteriori atteggiamenti discutibili.

Un posto al sole, episodio 8/11: Michele affronta Rossella e gli parla di Riccardo Crovi

A quel punto, Michele non starà in silenzio, ma prenderà di petto la situazione e deciderà di agire, una volta per tutte. Le anticipazioni di Un posto al sole dell'8 novembre rivelano che Saviani deciderà di affrontare Rossella e scambierà quattro chiacchiere con sua figlia.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono ulteriori dettagli su quello che succederà. A tal proposito, il giornalista chiederà a Rossella cosa pensa, realmente, del suo fidanzato. Attualmente, non è chiaro cosa risponderà Graziani, messa alle strette dalle domande di suo padre. L'unica cosa certa, è che la figlia di Silvia tenterà di affrontare Crovi da sola, senza l'aiuto di nessuno.

Nunzio, infatti, tenterà di stare vicino alla sua amica, ma la dottoressa preferirà gestire la situazione da sola.

Un posto al sole, puntata 8/11: Diego e Lia escono insieme e si avvicinano

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole dell'8 novembre, ci saranno novità per Diego e Lia. Il figlio di Raffaele, finalmente, riuscirà ad uscire con la domestica di Roberto e l'appuntamento galante fra i due inquilini di palazzo Palladini andrà per il meglio. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che la giornata fra i due giovani sarà bellissima e la coppia sarà vicina. Al momento, non è chiaro se Giordano e Longhi si scambieranno un bacio e non è chiaro nemmeno se la donna di servizio di Ferri stia facendo il doppio gioco con Diego o se sia sincera con lui.

Nella puntata della soap partenopea del 1° novembre, il figlio del portiere aveva visto Lia, mentre era nel seminterrato di Alberto Palladini e, pertanto, potrebbe essere ipotizzabile che la domestica possa essersi avvicinata al ragazzo, soltanto per tenerselo buono e non farlo parlare. Inoltre, durante la serata, ci sarà spazio per le vicende di Marina, che continuerà a vivere momenti di tensione. L'imprenditrice si troverà ancora prigioniera di Fabrizio, ma Roberto deciderà di mettersi sulle tracce di Rosato e, quindi, potrebbero esserci risvolti positivi nella vicenda.