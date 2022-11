Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful relativamente agli episodi inediti che andranno in onda dal 7 al 12 novembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 circa.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro fra Steffy e Sheila, sull'infatuazione di Paris per Finn e sulla proposta di Eric a sua moglie e a Carter di tornare a essere amanti.

Paris sostiene Finn

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Steffy affronterà Finn per fargli comprendere che Sheila potrebbe essere un serio pericolo per loro e per l'intera famiglia Forrester.

La giovane cercherà di spiegare al marito che il malore della donna è soltanto un suo losco tentativo di manipolarli. Nonostante le spiegazioni della moglie, Finn non ne vorrà sapere e continuerà imperterrito a difendere la madre. Invaghitasi del medico, Paris cercherà di confortarlo.

Nel frattempo, Sheila si risveglierà e si ritroverà da sola con Steffy, che approfitterà dell'occasione per accusarla di voler rovinare la sua vita e quella della sua famiglia. A quel punto, la signora Carter le mostrerà le emoji a forma di cuore che le ha inviato Finn, a testimonianza dell'amore che il figlio prova per lei. Steffy non crederà alle sue parole.

Ridge preoccupato per Steffy

Eric e Ridge saranno molto preoccupati dalla situazione, pur essendo convinti che Finn non li deluderà di nuovo.

Quest'ultimo continuerà a sentirsi in colpa per il malore della madre, avvenuto quando lui voleva cacciarla di casa. Paris ascolterà le sue parole e cercherà di tranquillizzarlo.

Nel frattempo Sheila chiederà al figlio di accoglierla nella sua famiglia, mettendolo in difficoltà. L'uomo, infatti, sarà costretto a scegliere fra il frequentare la madre e il parteggiare per la moglie che continua a inveire contro la suocera.

Alla fine, Finn chiederà alla madre di uscire dalle loro vite e lei avrà una reazione dura.

Intanto Eric organizzerà una serata romantica per Quinn, per poi chiederle di tornare a essere l'amante di Carter, visto che lui non può più avere rapporti intimi con lei a causa dell'impotenza. I due saranno sconvolti dalla proposta.

Brooke e Katie scopriranno che Donna è ancora innamorata di Eric, ricordando insieme i tempi in cui erano sposati.

Liam dirà a Wyatt di non capire perché Eric abbia perdonato Quinn e Carter.

Infine Steffy e Finn annunceranno a Hope e Liam di voler allontanare Sheila dalle loro vite.