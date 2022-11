Nella puntata di Un posto al sole dell'8 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Bianca e Antonello si dichiareranno amore reciproco, ma Schisa sentirà un commento spiacevole di Gaia. Purtroppo, le parole della compagna di classe faranno andare su tutte le furie il bambino che organizzerà per lei una nuova web-challenge. Nel frattempo, Bianca non saprà che dietro ai messaggi pericolosi si cela il suo amico [VIDEO].

Un posto al sole, anticipazioni 8/12: Antonello e Bianca stanno per baciarsi

Nella puntata di un posto al sole di giovedì 8 dicembre, l'amicizia fra Antonello e Bianca farà dei passi avanti. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Schisa troverà il coraggio di tornare a scuola, dopo la delusione, per la festa di compleanno dove non si era presentato nessuno. Antonello verrà deriso dai compagni di classe che lo sbeffeggeranno ma la piccola Boschi inviterà l'amico a trascorrere il giorno dell'Immacolata a casa sua. A quel punto, i due bambini si faranno una dichiarazione d'amore e saranno al punto di baciarsi. Purtroppo, però, Gaia telefonerà a Bianca e la chiamata della ragazzina interromperà la magia del momento.

Un posto al sole, puntata 8/12: Antonello sente un commento di Gaia e va su tutte le furie

Quando Gaia scoprirà che la sua amica è in compagnia di Antonello, la bambina chiederà a Bianca come faccia a stare con uno ''sfigato''. Purtroppo, però, Antonello riuscirà a sentire la parola pronunciata dalla sua compagna di classe e andrà su tutte le furie.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole dell'8 dicembre rivelano che Schisa deciderà di andare via e tornare a casa sua. Le indiscrezioni trapelate in rete annunciano che la situazione sfuggirà di mano al ragazzino, al punto da farlo ricadere in una vecchia dipendenza.

Un posto al sole, episodio 8/12: Antonello organizza una web-challenge per Gaia

Le anticipazioni di Un posto al sole dell'8 dicembre rivelano che, durante l'episodio, ci sarà un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, Antonello sarà il misterioso organizzatore della web-challenge. Nelle recenti puntate della soap partenopea, Bianca e la sua compagna di classe avevano ricevuto messaggi minacciosi sul cellulare, invitandole a fare pericolose sfide, altrimenti, le loro famiglie avrebbero subito gravi conseguenze. Antonello, furioso per avere sentito il commento sgradito da Naselli sul suo conto, invierà un messaggio a Gaia, proponendole qualcosa di fare qualcosa di pericoloso. Al momento, non è chiaro quale sarà la sfida che Schisa chiederà di fare all'amica di Bianca. L'unica cosa certa, attualmente, è che la famiglia Boschi ricadrà in un dramma vissuto in passato e la figlia di Franco e Angela non saprà che Antonello è l'organizzatore della web-challenge.