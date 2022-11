Diverse novità accadranno nelle puntate di Beautiful in programma dal 5 al 10 dicembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera made in Usa, rivelano che Sheila Carter e Deacon Sharpe uniranno le forze per cercare di entrare nelle grazie dei figli.

Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton), intanto, saranno travolti dalla passione.

Beautiful: anticipazioni puntate dal 5 al 10 dicembre

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda dal 5 al 10 dicembre su Canale 5 rivelano che Hope apparirà felice degli ultimi disegni creati da Thomas.

Una vicinanza, che farà preoccupare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), la quale crederà che il fratello provi ancora qualcosa per l'ex moglie.

Intanto Paris e Zende si lasceranno andare a un bacio appassionato in ufficio. In seguito, la dipendente della fondazione riceverà dei complimenti da parte di Thomas, che inoltre si scuserà di come aveva trattato Zoe in passato.

Infine Hope e Steffy si augureranno che il padre di Douglas ritrovi la felicità. Sarà in questo frangente che la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) inizierà a credere che suo fratello sia attratto da Paris.

Hope e Liam fanno l'amore

Nelle puntate in onda dal 5 al 10 dicembre di Beautiful, Hope e Liam faranno l'amore dopo aver passato una romantica serata insieme.

Zende, intanto, apparirà stregato da Paris. Difatti, lo stilista le confiderà di essere innamorato di lei durante una passeggiata. Dall'altra parte, la sorella di Zoe dirà a Thomas di essere orgogliosa di aver cantato l'inno nazionale a una partita di baseball, visto che cantare è una delle sue grandi passioni.

Finn, invece, organizzerà una sorpresa romantica per Steffy dopo aver preso le distanze da Sheila.

Quest'ultima incontrerà qualcuno al bar de Il Giardino. I telespettatori, infatti, scopriranno che Deacon è ritornato in città ed è in combutta con Carter. In questo frangente, quest'ultima incoraggerà il nuovo arrivato a unire le forze per rientrare nelle grazie dei figli.

Sheila inizia a manipolare Deacon

Liam confiderà a Hope del ritorno di Deacon in città.

Il figlio di Bill dimostrerà di avere non poche preoccupazioni, come anche Steffy, che ne parlerà con Finn. A tal proposito la donna dirà al medico di prestare la massima attenzione, in quanto sua suocera e il padre di Hope sono molto simili.

Infine Sheila (Kimberlin Brown) inizierà a manipolare Deacon. Sarà in questo frangente che Sharpe avrà una dura reazione quando non riuscirà a incontrare sua figlia.