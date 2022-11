Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Durante le puntate, che andranno in onda fino al 9 dicembre, ci saranno colpi di scena e novità per gli abitanti di Çukurova. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Yilmaz scoprirà che il suo onore è stato infangato dalla famiglia Yaman e, pertanto, correrà alla tenuta, per sfidare apertamente Demir. A quel punto, il marito di Zuleyha sparerà per sbaglio a Gulten. Nel frattempo, il figlio di Hunkar pagherà un uomo, per manomettere i freni dell'auto del suo rivale in amore.

Purtroppo, Mujgan prenderà la macchina del suo fidanzato e, per caso, anche Altun salirà sulla vettura. Le due donne avranno un incidente e verranno salvate da Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni al 9 dicembre: Yilmaz furioso con Demir, Yaman spara per sbaglio a Gulten

La faida fra Yilmaz e Demir non finirà. Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, che verranno trasmesse fino al 9 dicembre, rivelano che Akkaya andrà su tutte le furie, quando scoprirà che la famiglia Yaman ha fatto pubblicare sul giornale, una serie di menzogne sul suo conto. A quel punto, il ragazzo di Istanbul vedrà il suo onore infangato e correrà alla tenuta. Giunto a casa di Zuleyha, Yilmaz sfiderà apertamente Demir. Quando vedrà l'ex fidanzato di sua moglie a casa sua, Demir si infurierà e tirerà fuori la pistola.

Purtroppo, però, l'imprenditore non colpirà il suo nemico ma, a farne le spese, sarà Gulten, che rimarrà ferita nel conflitto a fuoco.

Terra Amara, puntate al 9 dicembre: Demir porta Gulten in ospedale e regala un terreno alla domestica

Demir e Yilmaz saranno costretti a deporre, per il momento, l'ascia di guerra, perché dovranno portare Gulten in ospedale.

Una volta arrivati nella struttura sanitaria, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che la domestica verrà medicata, ma non rivelerà l'accaduto e non accuserà il suo datore di lavoro. A quel punto, per ringraziarla per la fedeltà dimostrata, Yaman farà un regalo alla sua collaboratrice e le donerà un terreno.

Gaffur, quando verrà a sapere che sua sorella ha ricevuto un appezzamento di terra, andrà su tutte le furie e sarà invidioso. Archiviata la sparatoria in cui ha avuto la peggio Gulten, Demir non cesserà di essere furioso nei confronti di Yilmaz ed escogiterà un nuovo piano, per eliminare il suo rivale in amore e in affari.

Terra Amara, episodi al 9 dicembre: Demir fa manomettere i freni dell'auto di Yilmaz e Zuleyha fa un incidente

Demir sarà fuori di sé e vorrà sbarazzarsi, una volta per tutte, di Yilmaz. Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Yaman pagherà un uomo, per manomettere i freni dell'auto di Akkaya. Purtroppo, però, Mujgan prenderà la macchina del suo fidanzato e, casualmente, anche Zuleyha salirà sulla vettura, perché vorrà parlare con la dottoressa. Ad un certo punto, le due donne finiranno fuori strada e faranno un incidente e, a quel punto, Yilmaz salverà la sua compagna e la sua ex fidanzata.