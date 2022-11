Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi della soap partenopea, che andranno in onda in televisione fino al 9 dicembre, Lia riceverà una notizia sconvolgente sul suo passato. Alice, invece, sarà alle prese con il suo amore nei confronti di Nunzio. La nipote di Marina, pertanto, tenterà di fare breccia nel cuore del cuoco di Caffè Vulcano. Nel frattempo, anche la famiglia Boschi non passerà bei momenti, perché Bianca e i suoi genitori rivivranno un problema che credevano ormai archiviato.

Un posto al sole, anticipazioni al 9 dicembre: Lia scossa da una notizia sul suo passato

Lia Longhi e Diego Giordano hanno iniziato una relazione. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il figlio di Raffaele ha tentato in ogni modo di conquistare la domestica di Roberto Ferri e, ultimamente, il cameriere è riuscito nel suo intento. I due inquilini di Palazzo Palladini si sono scambiati le prime effusioni e sono diventati una coppia. Purtroppo, però, le anticipazioni della soap non preannunciano buone notizie. A tal proposito, negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 9 dicembre, Lia riceverà una notizia sul suo passato, che la sconvolgerà. Al momento, però, non è chiaro se Longhi verrà a sapere qualcosa in merito al tesoro della sua famiglia, finito nelle mani di Alberto Palladini o se la cameriera scoprirà qualcosa in più sulle sue origini.

Un posto al sole, puntate al 9 dicembre: Alice tenta di conquistare Nunzio

Nunzio e Chiara si sono giurati amore eterno. Poco prima della partenza, Cammarota aveva regalato l’anello di fidanzamento alla sua fidanzata e aveva manifestato l’intenzione di sposare Petrone. Purtroppo, però, la figlia di Giancarlo è dovuta partire, per andare a disintossicarsi e, pertanto, al momento, i due innamorati sono distanti.

Nel frattempo, nelle recenti puntate di Un posto al sole, Alice è tornata a Napoli e ha messo gli occhi su Nunzio. La nipote di Marina ha mostrato, fin da subito, interesse per il cuoco di Caffè Vulcano. Negli episodi che andranno in onda fino al 9 dicembre, la figlia di Elena farà di tutto per fare breccia nel cuore dello chef ma, al momento, non è chiaro se Cammarota cederà o se rimarrà fedele a Chiara.

Un posto al sole, episodi al 9 dicembre: la famiglia Boschi rivive un dramma del passato

Nel frattempo, per la famiglia Boschi non ci sarà un periodo sereno. Le anticipazioni di Un posto al sole non preannunciano nulla di buono per Bianca e i suoi genitori. A tal proposito, la nipote di Renato verrà derisa dai suoi compagni, a causa della sua vicinanza con Antonello. Al momento, le indiscrezioni trapelate in rete non chiariscono che tipo di dramma vivrà la famiglia Boschi, ma potrebbe riguardare la web-challenge nella quale era rimasta coinvolta Bianca, mesi prima. La pericolosa competizione via messaggio, dove era rimasta immischiata anche la figlia di Angela, non si era conclusa e gli organizzatori non erano stati trovati.

Pertanto, la ragazzina potrebbe ricevere, ancora una volta, qualche messaggio sul telefono, con richieste di pericolose sfide da affrontare. Nel frattempo, durante la settimana, verranno trattate anche le vicende di Niko Poggi. L'avvocato cercherà di trovare il denaro necessario, per attuare il piano di vendetta, ideato da Manlio Picardi, ai danni di Lello Valsano. L'intento del padre e del marito di Susanna sarà quello di eliminare il boss del Clan Argento. Per trovare subito i soldi necessari, per pagare l'esecutore, il figlio di Renato tenterà di vendere la sua automobile.