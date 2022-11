L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 5 al 9 dicembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta e le anticipazioni di lunedì sera rivelano che Manuela deciderà di affrontare in prima persona Niko per cercare di capire cosa sta accadendo nella sua vita.

Spazio anche al ritorno in classe di Antonello, che in questo modo avrà la possibilità di rivedere Bianca e non mancheranno le frecciatina da parte degli altri compagni di scuola.

Niko sempre più nei guai: anticipazioni Un posto al sole 5 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che aprirà la settimana dal 5 al 9 dicembre 2022 rivelano che Niko continuerà a essere nei guai.

Il ragazzo non ha alcuna intenzione di mollare la presa dopo la richiesta di Manlio, che gli ha ordinato di trovare la somma di denaro necessario per permettere ai suoi loschi compagni di carcere di portare avanti la vendetta contro Lello Valsano.

Di conseguenza la situazione per Poggi rischia di diventare particolarmente pericolosa e il piccolo Jimmy noterà che Niko è strano.

Per questo motivo il ragazzino ne parlerà con Manuela, mettendola al corrente dello strano atteggiamento che riguarda il suo papà.

Manuela affronta Niko: anticipazioni Un posto al sole 5 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 5 dicembre 2022 rivelano che Manuela deciderà di prendere in mano le redini della situazione e affrontare "faccia a faccia" Niko.

La ragazza vorrà sapere cosa sta succedendo e cercherà di avere informazioni su quello che potrebbe rivelarsi un guaio in cui rischia di finire il giovane avvocato.

Niko si libererà di questo peso e confesserà alla donna tutta la verità su quanto sta architettando con il padre della defunta Susanna? La risposta nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera serale di Rai 3.

Bianca e Antonello derisi: anticipazioni Un posto al sole 5 dicembre

Le anticipazioni di lunedì 5 dicembre 2022 rivelano che si tornerà a parlare anche di Bianca e Antonello. Il ragazzino tornerà in classe dopo un periodo di assenza, e avrà modo di rivedere la figlia di Angela e Franco.

Bianca coglierà così la palla al balzo per poter dare il suo regalo di compleanno ad Antonello e tale gesto non passerà inosservato agli occhi dei loro compagni di classe.

Così Bianca e Antonello si ritroveranno a essere presi in giro.

Spazio anche alle vicende di Mariella che, in questo nuovo episodio della soap opera, dimostrerà di non voler affatto sotterrare l'ascia da guerra nei confronti delle Cirillo e continuerà a fare propositi guerreschi nei loro confronti. Intanto Bice si rivolgerà a Mariella per chiederle un aiuto sul fratello.