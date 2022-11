Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, ci sarà spazio per il ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro, i quali saranno protagonisti di un nuovo accesissimo scontro verbale in studio con Riccardo Guarnieri.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia che, nel corso delle prossime puntate, sarà protagonista di una nuova lite in studio con Tina, al termine della quale fingerà di svenire.

Riccardo Guarnieri rivede Ida e Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2022, rivelano che per Ida e Alessandro arriverà il momento di tornare in studio per raccontare l'evolversi della loro relazione.

A distanza di un po' di settimane dalla fatidica scelta finale che li ha portati ad uscire di scena dal programma, i due ritorneranno nello studio del talk show Mediaset, per raccontare al pubblico come sta procedendo la loro relazione.

Un "colpo al cuore" per Riccardo Guarnieri che, nel corso delle prossime puntate, sarà al centro di un nuovo scontro verbale con la sua ex fidanzata.

Il motivo? Ida confesserà di aver ricevuto dei messaggi da Riccardo subito dopo la scelta finale, tali da aver scatenato anche momenti di tensione con Alessandro.

Riccardo abbandona lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Riccardo prenderà la parola per avanzare delle frecciatine nei confronti di Ida e Alessandro, accusandoli di essersi comportati male nei suoi confronti.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il clima in studio non sarà per niente sereno, al punto che nel momento in cui Ida e Alessandro si concederanno un ballo insieme, Riccardo abbandonerà la trasmissione,

Il cavaliere pugliese, in lacrime, uscirà dallo studio probabilmente provato dalla scena che ha visto oppure dagli attacchi subiti in studio da parte di Gianni Sperti.

Pinuccia finge di svenire in studio: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per l'ennesimo scontro al vetriolo che vedrà coinvolte Pinuccia e Tina Cipollari.

Le due donne si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti e, nel corso dei nuovi appuntamenti che saranno in onda durante il mese di dicembre 2022 in tv, la dama inscenerà uno svenimento.

Pinuccia fingerà di sentirsi male al termine della lite con Tina Cipollari e, a quel punto, sarà immediato l'intervento di Maria De Filippi.

La padrona di casa del talk show di Canale 5 interverrà subito per cercare di capire cosa sta succedendo e prenderà in mano le redini della situazione.

Occhi puntati anche sulle vicende dei tronisti in carica: per Lavinia e Federico ci saranno delle nuove entusiasmanti esterne con i loro rispettivi pretendenti.