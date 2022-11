Ida Platano rivede Armando Incarnato fuori dallo studio di Uomini e donne. Sono passate un po' di settimane dalla fatidica puntata della scelta finale della dama siciliana che, contrariamente ad ogni tipo di aspettativa, scelse di abbandonare lo studio del talk show di Maria De Filippi per viversi la sua storia d'amore con il cavaliere napoletano.

Tutto procede nel verso giusto e, proprio in questi giorni, Ida ha avuto modo di rivedere anche il suo amico Armando Incarnato, come testimoniato dagli scatti e video social.

Ida Platano rivede Armando fuori da Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Ida e Alessandro prosegue nel migliore dei modi: i due continuano ad essere super-affiatati e innamoratissimi l'uno dell'altro, così come testimoniato in una serie di scatti social che i due condividono con i loro tantissimi ammiratori.

Questa domenica, Ida ha raggiunto Alessandro a Salerno e i due hanno trascorso l'intera giornata insieme, spostandosi anche a Napoli, dove hanno avuto modo di rivedere un altro protagonista storico del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Trattasi di Armando Incarnato, ex spasimante di Ida Platano diventato poi uno dei suoi migliori amici. I due hanno avuto sempre un rapporto particolarmente confidenziale e, nonostante qualche diverbio di troppo avvenuto in trasmissione, continuano ad essere amici.

'Io non credevo in questa coppia', la confessione di Armando su Ida e Alessandro

Ieri sera, 26 novembre, infatti, Ida e Armando si sono rivisti fuori dallo studio televisivo di Uomini e donne, in compagnia anche di Alessandro e non sono mancate le storie sui loro rispettivi profili social.

Armando, con la consueta schiettezza che lo contraddistingue, ha ammesso che in un primo momento non credeva in questa storia d'amore tra Ida e Alessandro, salvo poi ricredersi in corso d'opera, dopo averli visti affiatati e felici assieme.

"Sono bellissimi. Io non ci credevo, ma posso dirvi che è la verità. Ma la cosa bella è che questa coppia nasce a Natale, come Gesù", ha esclamato il cavaliere napoletano mentre veniva ripreso dall'ormai ex dama del trono over.

Il ritorno di Ida e Alessandro nello studio di Uomini e donne

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di dicembre in tv, rivelano che per Ida arriverà anche il momento del ritorno in studio.

La dama siciliana sarà presto ospite in trasmissione assieme ad Alessandro: i due racconteranno al pubblico come si sta evolvendo la loro storia d'amore, ma ci sarà spazio anche per un nuovo accesissimo confronto in studio con Riccardo Guarnieri, lo storico ex fidanzato di Ida Platano.