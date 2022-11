Le puntate di Un posto al sole continuano a tenere incollati i telespettatori allo schermo con l'incubo che sta vivendo Marina, nelle mani di Fabrizio. Roberto Ferri ha capito che Rosato è responsabile e ha tutte le intenzioni di salvare la donna che ama, ma a che prezzo? Filippo e Franco proveranno a fermarlo, ma senza risultato. La vicenda si complicherà ancora di più e avrà ulteriori conseguenze, come ha dichiarato lo stesso Giorgio Borghetti in un'intervista a Lagazzettadellospettaco.

Un Posto al sole, anticipazioni: Roberto rischia la vita per salvare Marina

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto sole svelano che Ferri rischierà tutto per ritrovare Marina, che ha capito essere nelle grinfie di Fabrizio. Rosato di certo non resterà a guardare, ma che cosa deciderà di fare? Le ipotesi più accreditate sono due: potrebbe fuggire all'estero oppure togliersi la vita. Borghetti ha spiegato che la follia di Fabrizio nasce da un sentimento d'amore non corrisposto, una situazione che anche nella vita reale può portare a drammatiche conseguenze. Avendo perso la testa, Rosato non sa più che cosa fare ma è sicuro di non voler lasciare andare Marina, credendo di agire per il suo bene, ma fino a che punto si spingerà?

Un posto al sole prossime puntate: quale destino per Marina e Roberto?

Nonostante Ferri voglia cavarsela da solo, Filippo e Franco non lo lasceranno andare allo sbaraglio, consapevoli della gravità della situazione. A quanto pare, anche quando Ferri riuscirà a trovare Marina, la vicenda non si chiuderà con lieto fine, ma accadranno altri eventi inaspettati.

Ad anticipare ciò che succederà è Giorgio Borghetti: “Posso soltanto dire che non finirà qui e che se ne vedranno delle belle”.

Un posto al sole, arrivano critiche per la soap

Sui social, nel frattempo, non mancano le polemiche e le critiche riguardo le puntate di Un posto al sole che stanno andando in onda. Parte del pubblico è stanco di questa lunga vicenda che ha per protagonisti Marina e Fabrizio e vorrebbe che si arrivasse a una conclusione, nel bene o nel male.

Inoltre, pare non sia affatto piaciuta la scena in cui Rosato ha approfittato di Marina, giudicata troppo 'forte' per un programma che va in onda nel preserale. Nonostante le critiche, però, la soap opera continua a registrare ottimi ascolti e promette di regalare nuovi colpi di scena anche per quanto riguarda altre situazioni aperte: Michele e Silvia potrebbero ripensare al divorzio, mentre si tornerà a parlare di Susanna. Stando infatti agli spoiler, una notizia sulla compianta Picardi sconvolgerà Niko e la sua famiglia, che saranno costretti a ripercorrere l'incubo che ha portato alla scomparsa di Susanna, ma sotto una nuova luce.