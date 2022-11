Tensione alle stelle nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda a dicembre 2022 su Rai 3. Le anticipazioni raccontano che Niko cercherà i soldi per il suo piano volto a vendicare Susanna e che il suo complice sarà niente meno che Manlio. Il signor Picardi ha intenzione di assoldare un uomo per fare del male a Valsano, furioso per la possibilità che sua figlia Susanna non abbia la giustizia che merita. Niko, nonostante gli avvertimenti di Renato e Giulia, deciderà di fare di testa sua e le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

Un posto al sole, anticipazioni dicembre 2022: Niko complice di Manlio

Ebbene sì, nelle nuove puntate di Un posto al sole Niko accetterà di allearsi con Manlio per vendicare Susanna e questa scelta non farà che portarlo in una direzione sbagliata. Picardi ha fatto delle conoscenze in carcere e sa a chi rivolgersi per farla pagare a modo suo a Valsano, colui che ha tolto la vita all'adorata figlia.

Niko in un primo momento ha cercato di rassicurare i suoi cari, confidando nella giustizia. Tuttavia, dopo la commemorazione per la scomparsa di Susanna, perderà completamente il controllo e ripenserà alla proposta di Manlio, che va ogni contro suo principio.

I telespettatori vedranno un lato di Niko nascosto, ma che emergerà in seguito alla disperazione e alla rabbia per come si evolverà il processo a Lello.

Niko cerca il denaro per eliminare Valsano: Un posto al sole trame dicembre

E così, stando alle nuove anticipazioni della soap in onda su Rai 3, il giovane Poggi si farà convincere da Manlio a percorrere vie traverse per dare a Susanna la giustizia che merita. Senza dire nulla a nessuno, Niko si metterà alla ricerca del denaro necessario per pagare l'uomo trovato da Picardi pronto a mettere in atto il loro piano.

Giulia e Renato saranno all'oscuro del grosso guaio nel quale si sta infilando Niko. L'unica persona che potrebbe intuire qualcosa sarà Alberto, ma riuscirà a intervenire in tempo?

Puntate dicembre Un posto al sole: Niko potrebbe finire in carcere

Il piano di Manlio e del giovane Poggi è folle e pericoloso e di mezzo c'è la vita di un uomo.

Niko non si renderà conto del pericolo al quale andrà incontro, annebbiato dalla frustrazione per quanto sta succedendo e annientato dal dolore.

Tuttavia, le cose potrebbero andare in maniera imprevista: che cosa succederà se Manlio e Niko venissero scoperti? Per il giovane Poggi sarebbe la fine, anche data la sua posizione e non si esclude che per lui possano aprirsi le porte del carcere.

Niko si fermerà in tempo prima che sia troppo tardi? Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole che, ricordiamo, vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e possono essere viste in replica su RaiPlay.