Negli episodi inediti del Paradiso delle Signore Ludovica Brancia torna a Milano in compagnia di Ferdinando, con il quale era partita per un viaggio in Grecia. I due sono ormai una coppia, invidiata da tutta la città. La madre della bella Brancia è al settimo cielo, anche perché Torrebruna ha provveduto a pagare i debiti di famiglia, evitando la disfatta economica. Chi invece soffre è Marcello, che sta cercando di distrarsi al fianco di Adelaide, con la quale sembra esserci aria di flirt. Che cosa succederà? Di seguito, le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Adelaide e Marcello cederanno alla passione?

Ci saranno tante novità nei prossimi episodi della soap. In primis, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore Vittorio potrebbe chiudere il grande magazzino per via di qualcuno che si impegnerà a mettere i bastoni tra le ruote sia a lui che a Matilde. Tutti gli indizi portano a Tancredi, il fratello di Marco, che presto arriverà a Milano con intenzioni non certo buone. Secondo le anticipazioni, Tancredi si intrometterà tra Matilde e Vittorio ma non solo: darà infatti del filo da torcere anche a Marco, che già non sta passando un periodo semplice.

Nel frattempo, Adelaide e Marcello saranno sempre più vicini e al Circolo inizieranno a nascere dei pettegolezzi sul loro conto.

La contessa però non si scomporrà più di tanto, mantenendo il suo solito aplomb.

Ludovica torna ne Il Paradiso delle Signore 7

Sta per arrivare il tanto atteso ritorno di Ludovica Brancia a Milano, dopo una lunga assenza. Insieme a lei ci sarà Ferdinando, con il quale fa ormai coppia fissa. Torrebruna è riuscito a conquistarla con tanta pazienza, cogliendo il momento giusto dopo che Marcello aveva preferito lasciarla, sentendosi inferiore.

Ludovica sarà apparentemente felice al fianco di Ferdinando, ma non sarà di certo indifferente quando rivedrà Marcello. In particolare, resterà allibita dalla vicinanza del suo ex fidanzato con Adelaide, il prototipo di donna che ha sempre detestato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, dicembre 2022: Marcello spiazza Ludovica

Nei nuovi episodi della soap, Ludovica sarà sorpresa dal cambiamento dell'ex fidanzato. Verrà a sapere che ha studiato economia in Svizzera e che, grazie all'aiuto di Adelaide, sta entrando nel mondo della Milano bene, frequentando con regolarità il Circolo.

Che ne è del semplice Marcello che ha conosciuto? Dal canto suo, Barbieri soffrirà terribilmente nel vedere Ludovica e Ferdinando insieme, ma non si arrenderà. Sarà infatti deciso a riconquistarla, dimostrandole di essere alla sua altezza e capace di soddisfare le sue alte aspettative.