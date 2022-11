Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle puntate dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 sono ricche di colpi di scena e nuove trame. Dopo l'incontro con Manlio, Niko decide di allearsi con lui per vendicare la morte di Susanna, ma senza seguire la strada della giustizia. Troverà i soldi necessari per pagare gli uomini di Picardi, pronti a tutto per eliminare Lello. Il giovane Poggi si infilerà in una situazione molto pericolosa.

Nel frattempo, Roberto inizia a scoprire i dettagli di ciò che è successo tra Marina e Fabrizio, rimanendone sconvolto.

Solo a quel punto, capisce le motivo per il quale la povera Giordano si è allontanata da lui e non accenna a riprendersi.

Attenzione anche a Alberto che, nelle nuove puntate di Un posto al sole, sarà vittima di uno spiacevole incidente con la sua famiglia. Di seguito, le trame dei prossimi episodi.

Un posto al sole, trame 28 novembre - 2 dicembre: Niko perde il controllo

Nel dettaglio, nei nuovi episodi di Un posto al sole Niko si metterà nei guai per il caso di Susanna, dopo aver accettato la proposta di Manlio, che vuole vendicare la figlia a modo suo. La notizia che Lello avrà uno sconto di pena ha sconvolto tutti e Niko, che sembrava aver reagito con lucidità, sarà colui che invece perderà completamente il controllo, dopo aver partecipato alla cerimonia funebre della sua amata Susanna, che non avrà giustizia.

E così, divorato dalla rabbia e dal senso di impotenza, Niko si allea con Manlio, che ha trovato degli uomini pronti a far fuori Lello dietro lauto pagamento. Essendo in carcere, il denaro dovrà trovarlo il giovane Poggi, cosa che non tarderà a fare. La situazione rischia di precipitare da un momento all'altro.

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto scopre la verità su Fabrizio e Marina

Continuando con le anticipazioni della soap, vedremo Ferri inorridito da ciò che verrà a sapere indagando sui giorni in cui Marina era nella mani di Fabrizio. Mai avrebbe immaginato che Rosato arrivasse a tanto e solo a quel punto, capirà come mai la povera Giordano è così scossa e ha deciso di allontanarsi da lui.

Che cosa farà Roberto? Riuscirà a far sì che Marina accetti di farsi aiutare per superare il trauma? Intanto, la presenza delle gemelle Cirillo si farà sempre più difficile e a intervenire sarà Mariella, in soccorso di Speranza e di Manuel.

Un posto al sole spoiler: Alberto e Clara hanno un incidente

Nei nuovi episodi della soap, Palladini continua a mantenere il suo segreto riguardo i gioielli che ha trovato nel seminterrato, mentre Lia sembra non pensarci più, presa dalla sua storia d'amore con Diego.

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 novembre al 2 dicembre, vedremo Alberto, Clara e Federico protagonisti di uno spiacevole incidente: cosa succederà? Non resta che aspettare le prossime puntate.