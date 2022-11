Prosegue l'appuntamento con Un Posto al Sole e le anticipazioni dal 7 all'11 novembre 2022 svelano che Roberto riuscirà a scoprire la verità su Fabrizio, l'uomo che tiene Marina in una stanza da giorni, con la folle speranza di legarla di nuovo a sé. Ferri, deciso a intervenire, si metterà sulle tracce della povera Giordano, ormai senza forze e nelle mani del suo ex. Tuttavia, Roberto rischierà la vita, dato che non avrà alcuna intenzione di chiedere aiuto alla polizia e nemmeno a Franco e Filippo.

Fabrizio avrà dunque poco tempo per cercare una soluzione e non si esclude che possa togliersi la vita, piuttosto che vedere Marina e Roberto ancora insieme e felici.

Un Posto al Sole, anticipazioni 7-11 novembre: Roberto capisce che Marina è con Fabrizio

Ferri sembra ormai rassegnato all'idea che Marina lo abbia lasciato, dopo aver ascoltato il messaggio vocale che Elena ha ricevuto dalla madre. Vocale che, ovviamente, è stato registrato dietro ricatto da parte di Rosato. Marina non ha più forze per reagire e per la prima volta pare che non riesca a trovare la forza dentro di sé per aggrapparsi a una minima speranza. Sa che Fabrizio è fuori controllo e che un suo gesto sbagliato, anche minimo, potrebbe costarle la vita. Nelle nuove puntate, però, Roberto avrà un'intuizione improvvisa che gli farà capire che Marina non solo non lo ha lasciato, ma che è in pericolo.

Fabrizio è il responsabile del loro tentativo di avvelenamento e non solo.

Roberto rischia la vita per salvare Marina

E così, capito che Fabrizio tiene Marina contro la sua volontà, Roberto si metterà sulle sue tracce, sperando di arrivare in tempo per salvare la donna che ama e alla quale ha promesso di passare tutta la vita con lei.

Filippo e Franco saranno molto in ansia per Ferri, vista la pericolosità di Rosato. Entrambi proveranno a fermarlo, impedendogli di agire da solo contro un uomo che non ha più il controllo di sé. Non ci sarà però nulla da fare: Roberto, senza nemmeno ascoltarli, andrà alla ricerca di Marina per conto proprio, inconsapevole del pericolo che corre.

Filippo e Franco, però, non lo lasceranno solo, sapendo bene che potrebbe rischiare la vita.

Un Posto al Sole, puntate 7-11 novembre: Fabrizio potrebbe compiere una follia

Riuscirà Roberto a salvare Marina? Nei prossimi episodi, la tensione sarà altissima e accadrà l'impensabile. Non si esclude che Fabrizio, sapendo di non avere più possibilità di fuggire e soprattutto di tenere Marina con sé, prenda la folle decisione di togliersi la vita. Ma a rischiare grosso potrebbe essere invece Roberto, davanti alla furia di Rosato, che avrebbe l'occasione di toglierlo di mezzo per sempre. Insomma, un finale aperto aspetta i fan di Upas.