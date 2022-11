La gelosia di Riccardo sarà al centro delle trame delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 7 all'11 novembre. Infatti il ragazzo non tollererà il legame che si è creato tra Rossella e Nunzio, al punto che gli attaccherà con il suo fare aggressivo. Proprio per tale ragione, Nunzio prenderà una decisione inaspettata.

La decisione di Nunzio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 7 all'11 novembre, le cose tra Rossella e Riccardo sembreranno procedere per il meglio. I due progetteranno di fare una vacanza insieme, un romantico weekend per consolidare il loro legame.

Visto che è il mese di novembre, per Riccardo sarebbe l'ideale trascorrere qualche giorno in montagna. Rossella, però, non sarà dello stesso parere: nonostante tutto è ancora autunno, quindi perché non andare qualche giorno al mare? Il periodo è fantastico: è bassa stagione, quindi in giro non c'è tanta gente e si potrebbero concedere al meglio un po' di sano relax.

L'arrivo di Nunzio

I due non sapranno cosa scegliere, così si giocheranno la vacanza a biliardo: chi vincerà la partita potrà scegliere la destinazione. Mentre staranno giocando al Caffè Vulcano arriverà Nunzio e Rossella gli chiederà un parere su dove dovrebbero andare in vacanza. Il ragazzo, inizialmente, non vorrà intromettersi, ma alla fine dirà la sua.

Un gesto che non piacerà per niente a Riccardo, anzi sarà sempre più infastidito dal fatto che la ragazza frequenti Nunzio assiduamente. La gelosia di Riccardo salirà alle stelle e tutto verrà scaturito da ciò che gli è successo in passato, ovvero la moglie Virginia che l'ha tradito con il fratello Stefano. Questa situazione non riuscirà a farlo stare tranquillo.

L'attacco furioso di Riccardo

Il giorno seguente Riccardo attenderà l'arrivo di Rossella al Caffè Vulcano, ma quello che vedranno i suoi occhi lo farà ingelosire ancora di più. Infatti la ragazza giungerà nel bar insieme a Nunzio. Riccardo non ci vedrà più dalla rabbia: non solo litigherà con Rossella, ma finirà anche per trattare male Nunzio.

Assisterà alla scena anche il padre della ragazza, Michele, proprio nel momento in cui Riccardo darò il peggio di sé. Per Michele non sarà più solo una questione di gelosia, Riccardo è veramente aggressivo e non le piace una figura così vicino alla figlia. Così deciderà di dirle tutto quello che pensa di lui.

Rossella non vuole darla vinta a Riccardo

Rossella non saprà come affrontare la situazione che si è creata, e Nunzio proverà a starle accanto e a strapparle un sorriso. Il ragazzo, però, prenderà una decisione saggia: non vedere più Rossella, almeno in questo modo non avrà più problemi.

La ragazza, però, non sarà della stessa opinione, infatti sarà decisa a non darla vinta al fidanzato.