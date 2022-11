Nelle nuove puntate di Uomini e donne, Gemma Galgani potrebbe annunciare il suo addio alla trasmissione di Maria De Filippi.

La dama torinese continua a essere uno dei volti di spicco del trono over ma, quest'anno, è stata decisamente messa da parte.

Gemma non è più costantemente al centro delle dinamiche del talk show di Canale 5, dove a tenere banco sono le tormentate vicende sentimentali della sua amica Ida. E, a tal proposito, non si esclude che nelle prossime settimane possa uscire di scena dal cast del trono over.

Gemma Galgani potrebbe lasciare il cast di Uomini e donne trono over

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sulle nuove puntate di Uomini e donne 2022/2023 rivelano che Gemma potrebbe abbandonare il cast della trasmissione di Maria De Filippi, ma non la tv.

A quanto pare, infatti, nel futuro professionale di Gemma potrebbe esserci una nuova avventura sul piccolo schermo, che per un po' di tempo la terrebbe lontana dal parterre del trono over.

Al momento si vocifera che la dama torinese possa essere una delle protagoniste di Celebrity Masterchef, la versione vip del cooking show in onda sui canali Sky.

Il programma dovrebbe debuttare il prossimo aprile e, in vista di questo impegno televisivo che la vedrebbe protagonista sulla pay tv satellitare, la dama torinese potrebbe dire addio a Uomini e donne.

Gemma lascerebbe Uomini e donne, ma non la tv: ecco cosa dovrebbe fare

Insomma, dopo svariati anni da protagonista indiscussa nelle dinamiche del trono over, per Gemma Galgani potrebbe essere giunto davvero il momento di voltare pagina definitivamente.

Del resto le ultime edizioni non sono state particolarmente positive per la dama torinese che, sebbene abbia avuto modo di incontrare diversi cavalieri, non ha mai incontrato il suo principe azzurro.

In questa stagione, inoltre, le vicende di Gemma sono state totalmente oscurate da quelle della sua amica Ida Platano, sempre più al centro dell'attenzione per le sue ingarbugliate vicende sentimentali.

Ida Platano si prepara a prendere il posto di Gemma Galgani a Uomini e donne?

Ida Platano, da molti fan del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, è considerata ad oggi la vera erede diretta dalla dama torinese.

Le avventure della dama siciliana tengono banco per gran parte degli appuntamenti che vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, proprio come accadeva fino a poco tempo fa con Gemma Galgani.

Le storie d'amore della dama torinese e i suoi continui battibecchi con Tina hanno permesso alla trasmissione di Canale 5 di registrare risultati d'ascolto clamorosi, con picchi che hanno raggiunto anche il 30% di share in daytime.